Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, plantilla tancada a l'Astralpool CN Sabadell amb una de les peces més preuades del mercat. La millor portera del món aterra a Can Llong per a apuntal·lar l'equip d'Enric Arnella, que serà un dels grans candidats a tots els títols en la 26-27. El Club Natació ha anunciat la incorporació de Martina Terré, que arriba procedent del CN Sant Andreu i consolidada com una de les figures més decisives del waterpolo internacional en l'actualitat. "", afirma en el comunicat del Club.
La barcelonina de 23 anys (complirà els 24 a l'agost) es va formar al CN Catalunya i ja va començar a destacar des de molt jove. Després va fer el pas al Sant Andreu, on ha estat una peça clau en el desenvolupament del projecte i els títols dels últims anys. En aquest període, ha guanyat tres Copes de la Reina, una Champions i una Supercopa d'Europa, a més de sumar un bon grapat de finals, moltes contra el mateix Astralpool.
Amb la selecció va entrar com una jove portera de futur a l'Europeu del 2022, després d'haver estat campiona del món júnior l'any anterior, i va aconseguir ràpidament guanyar-se el lloc, per davant d'una llegenda sota pals com Laura Ester. En aquella competició, de fet, va guanyar l'or i va ser escollida com a millor portera. Des d'aleshores ha sumat diverses medalles com una plata europea, una plata i dos bronzes en Mundials i també sent una peça fonamental en l'or olímpic de París 2024, amb un gran protagonisme a la semifinal davant dels Països Baixos, que es va decidir amb un penal que va aturar.
Ara, arriba a Can Llong amb l'objectiu de continuar marcant diferències. Terré substituirà sota pals a la nord-americana Isabel Williams que es va acomiadar del Club per emprendre una nova aventura, sembla que al Rapallo italià. La barcelonina compartirà porteria amb la jove Mar Carrasco. Amb aquesta incorporació, l'Astralpool completa el triplet de fitxatges des del Sant Andreu, amb Nona Pérez i Paula Camus, i tanca la seva plantilla per a la temporada 26-27. Un nou projecte ambiciós que buscarà competir per tots els títols.