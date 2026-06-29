Debut, victòria i molt més que això per a Fatu Diallo: "Feia temps que no acabava una competició tan feliç"

Fatu Diallo ha tornat a brillar, aquesta vegada en el seu debut amb la selecció catalana absoluta d'atletisme. L'esportista de la JAS, ha deixat el seu segell a Logronyo col·laborant molt activament en la consecució d’un meritori títol pel conjunt català al Campionat d'Espanya per Federacions. "Estic molt contenta d'haver pogut competir per la Federació i representar Catalunya. També molt agraïda que hagin confiat en mi, ha estat una experiència molt especial que recordaré per sempre", narra l’atleta.
Un premi a la superació física i mental
Ara bé, el camí abans d’arribar a mostrar aquesta cara tan solvent a la Pista Javier Adarraga no ha estat pas de roses. "Vaig arribar a la competició amb molts dubtes perquè venia d'unes molèsties importants al genoll i pràcticament no havia pogut entrenar durant tota la setmana. Hi havia un 50 % de possibilitats que el descans em beneficiés o que, per no haver entrenat, tot sortís malament", confessa que va ser complicat gestionar mentalment aquesta inactivitat forçada. "A principis de setmana vaig pensar que no podria arribar, però gràcies al meu entrenador, l'entorn i sobretot la meva fisio, que em va ajudar a competir sense dolor, ho fet fet", s’emociona.
Tot i les circumstàncies, Diallo va mostrar, doncs, una gran versió. "Quan vaig sortir a la pista vaig ser conscient que era el moment de la veritat". I així ho va demostrar, arribant a l’1'76 i, per tant, igualant la seva millor marca de la temporada. "Vaig acabar molt contenta. Després vam provar l'1,79, que hauria estat la meva marca personal. Em vaig quedar molt a prop, però estic molt satisfeta amb la competició igualment". Una actuació que li va servir per quedar en quarta posició del concurs. "Quan vaig veure que estava aportant més punts dels previstos a la Federació vaig sentir-me molt orgullosa. Feia temps que no acabava una competició tan feliç. El més important és que vaig tornar a gaudir, més enllà del resultat, em quedo amb la confiança d'haver pogut saltar sense que el genoll em condicionés".
I és que deixant de banda les dificultats físiques, la temporada de la jove de la JAS destaca per aconseguir grans mèrits esportius com el Campionat de Catalunya sub-23, entre altres medalles com la plata absoluta al Campionat de Catalunya indoor. Ambiciosa, la sabadellenca ja encara els pròxims reptes: el sub-23 de Càceres l'11 i 12 de juliol i, especialment, el Campionat d'Espanya Absolut que se celebrarà a l'Estadi Ciudad de Màlaga del 24 al 26 del mateix mes. El diumenge 26 serà el seu torn, quan es disputaran les finals de salt d'alçada. Durant aquesta competició, però, no estarà sola. Hi haurà més representació de la Joventut Atlètica Sabadell, concretament el Roger Martínez i el Pol Molins, recent guanyador de l'Iberoamericà sub-20.
Precisament, la Fatu dona molta importància a la col·lectivitat i a La Rioja ho ha viscut intensament, també acompanyada d’un altre esportista de la JAS, l’Eloi Santafè, com a reserva. "El moment amb què em quedo és quan ens vam proclamar campions d'Espanya. Va ser molt bonic compartir-ho amb tota la selecció catalana, com una família. Espero que em tornin a seleccionar, però si no és així, em quedo amb un record inoblidable d'aquesta experiència".