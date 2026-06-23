Punt i final a l'etapa d'Òscar Garcia Junyent a l'Ajax d'Amsterdam

Fi a l'efímera etapa als Països Baixos d'Òscar Garcia Junyent. El sabadellenc no continuarà la pròxima temporada a l'Ajax d'Amsterdam. Així ho ha anunciat el club, després d'arribar a un acord mutu per finalitzar la seva relació contractual que els unia fins al juny del 2027 amb "efecte immediat". Garcia Junyent va arribar al conjunt neerlandès el febrer passat per a entrenar el filial, de la segona divisió, però un mes després, al març, es va fer càrrec del primer equip amb l'objectiu d'assaltar les posicions capdavanteres.
El tècnic sabadellenc va signar uns registres de tres victòries, tres empats i dues derrotes que van deixar l'Ajax en la cinquena posició de la Eredivisie, a tres punts de disputar la fase prèvia de la Champions, gran objectiu de l'equip. Van haver de jugar el play-off per les posicions europees i van aconseguir guanyar el Groningen a la semifinal i a l'Utrecht, per penals, en la final, assolint una plaça per a la prèvia de la Conference League, un premi menor a una temporada força irregular que el tècnic local no va poder redreçar.
Un cop finalitzada la temporada, el club neerlandès va decidir fer un gir de volant per reconstruir el seu projecte i va anunciar la contractació de l'exentrenador del Girona, Míchel Sánchez. Amb aquesta nova situació, Garcia Junyent i l'Ajax van arribar a un acord per separar els seus camins després de quatre mesos molt intensos. "L'Òscar es va incorporar a l'Ajax sub-23 en un moment difícil. Poc després, el necessitàvem amb el primer equip, i tampoc va ser una situació fàcil. Estem agraïts pels seus esforços i, per descomptat, li desitgem tot l'èxit en la següent etapa de la seva carrera", diu en el comunicat oficial del club el director esportiu Jordi Cruyff, qui va apostar personalment pel sabadellenc.
Ara, el tècnic queda sense equip i ja visualitza opcions de futur. Segons apunta 3Cat, Garcia Junyent valorarà propostes de Bèlgica i França, dues places on ja ha entrenat a l'OH Leuven, el Saint Etienne i l'Stade de Reims, tot i que el digital tampoc descarta que pugui tornar a la lliga espanyola, en què només va entrenar el Celta de Vigo entre el 2019 i el 2020. Un nou horitzó que es planteja en la moguda i exòtica carrera del sabadellenc.