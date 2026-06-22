Va començar a jugar a billar al bar i ara és campió del món amateur. "Vaig anar a Las Vegas a viure l'experiència, però sabia que podia tenir opcions”, narra el sabadellenc Marc Bros, que va tornar amb el títol en bola 9 sota el braç. A finals d’any es va apuntar al classificatori, l’Europeu de Benidorm, i va fer-se amb la plaça, després de quedar segon. "No hi anàvem amb grans expectatives; vam anar a passar el cap de setmana i a veure què sortia”. Fins que va rebre la trucada d’un amic, que ho va canviar tot. “Em vaig assabentar que ja estava classificat mentre sopava al bufet de l'hotel”, recorda. El que mai hauria imaginat al desembre, és assolir el cim mundial, aconseguint també una quarta posició en bola 8.
Val a dir que la seva vinculació amb aquest esport va sorgir per casualitat. "Jo venia del futbol sala, però vaig començar a jugar a billar amb els amics en bars del centre i es van fixar en mi. La primera persona que em va proposar participar d’una lliga per equips va ser el Jordi Pérez, i encara hi tinc contacte", assegura.
Un jugador polifacètic
Fa catorze anys que compagina billar i feina, amb múltiples experiències competitives. "Faig torns de 24 hores i tinc força dies lliures". També explica que va començar practicant el billar anglès, la modalitat de blackball, i va disputar 5 mundials. "És més exigent tècnicament perquè els forats són més petits, si toques una mica la banda, la bola pot fer el 'pico-pico' i sortir", puntualitza l'especialista. Però fa un parell d'anys, va decidir posar un punt i a part en la seva trajectòria, que ha estat totalment sanador.
"Em notava una mica estancat. Jugava sempre als mateixos llocs, amb la mateixa gent, i tenia la sensació d'haver tocat sostre. Vaig provar el billar americà i m'hi he adaptat bastant bé", i és que els resultats l'avalen. Ara bé, quin és el seu secret per aconseguir el nivell de precisió necessària i tenir clara l'estratègia que requereix aquesta pràctica esportiva? Doncs certament, és poc habitual. "La pressió em beneficia. Hi ha gent que s'enfonsa, però a mi em dona un plus. Com menys pressió hi ha, pitjor em va. A banda, tinc molta confiança en mi mateix", assegura convençut Bros.
Un convenciment que l'ha portat a quedar primer a la lliga AMOBA, organitzada a Mollet del Vallès, amb més de 250 participants, una de les més reputades del territori. Perquè el pool sí que té més representació que el blackball a Catalunya. Així i tot, reitera que mai havia viscut res com el torneig als Estats Units, tant en l'àmbit esportiu com a fora dels pavellons. "Entrar en un pavelló i veure 350 taules jugant simultàniament, dos jugadors a cadascuna. Estem parlant de 700 jugadors alhora, és molt fort!", s'emociona el sabadellenc.
Després de tant de temps perfeccionant la seva tècnica, fa mesos que va decidir donar-li un nou enfocament a través de les xarxes socials. Ho va fer amb el perfil @pool.architect a YouTube, Instagram i TikTok. "Hem superat els 2,5 milions de reproduccions en només dos mesos. Allà hi penjo tirs vistosos, rutines d'entrenament, consells o ensenyo el meu material." Fins i tot, amb la seva parella, que diu que ja té un màster en billar, han habilitat un espai a casa amb una taula per poder gravar. "En català i castellà hi ha menys creadors d'aquest nínxol, i aquí pot haver-hi una oportunitat", va pensar.
Així doncs, catorze anys després del seu debut, Marc Bros vol continuar explotant el seu talent amb el tac i continuar creixent a l'univers digital per demostrar que el billar també mereix el seu espai.