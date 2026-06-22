Paula Camus, reforç per a la boia de l'Astralpool CN Sabadell

Primera incorporació nacional a l'Astralpool CN Sabadell. L'entitat ha anunciat oficialment l'arribada de la boia Paula Camus, procedent del CN Sant Andreu. És tot just el primer moviment des de la Pere Serrat a Can Llong, dels tres que s'esperen en els pròxims dies. "Estic molt agraïda per aquesta oportunitat que m'ha ofert el Sabadell de participar en un projecte tan ambiciós, a més de continuar amb l'objectiu de créixer com a jugadora i aportar molta força, il·lusió i ganes a l'equip", diu en el comunicat oficial del club.
Camus, de només 24 anys, ja s'ha consolidat com una de les millors del món en la zona de dos metres. La madrilenya també ha defensat el casquet del Terrassa i el Mediterrani, tot i que en les últimes temporades ha jugat a les ordres de Javi Aznar. Amb les andreuenques, ha aconseguit alçar tres Copes de la Reina, una Champions i una Supercopa d'Europa. També ha estat una peça clau en els èxits recents de la selecció espanyola amb un Europeu, una plata i un bronze mundialista i la medalla d'or dels Jocs Olímpics de París 2024, en què es va repartir els minuts a la boia amb Maica Garcia i Paula Leitón.
Ara, com a waterpolista consolidada i referent dels últims èxits del Sant Andreu, aterra a Can Llong amb l'objectiu de continuar creixent i aportant el seu granet de sorra al projecte d'Enric Arnella. Camus s'uneix a Ryann Neushul i Maartje Keuning i es converteix en la tercera incorporació per a la temporada 26-27. En els pròxims dies faran el mateix camí des de Fabra i Puig fins a Sabadell la sabadellenca Nona Pérez, que tornarà a casa, i la portera Martina Terré. Elles dues tancaran definitivament la plantilla.