Glòria Estopà tanca una etapa de cinc anys a Valencia Basket i ja té nou destí

Després d'una temporada molt bona, amb els dos principals títols estatals al sarró, Glòria Estopà no continuarà com a entrenadora assistent de l'equip femení del Valencia Basket. En el conjunt taronja, el tècnic Rubén Burgos ha fet una passa al costat i els canvis en l'estructura esportiva han afectat la sabadellenca que s'ha vist obligada a finalitzar una etapa de cinc anys a l'entitat. "Hi ha canvis en el cos tècnic i a mi em comuniquen que no entro dins d'aquests canvis, no hi ha massa més. No sé exactament qui ho ha decidit ni com ha anat perquè no m'ho han explicat", afirma.
Estopà va arribar al club valencià fa un lustre per dirigir el Paterna, equip afiliat que competeix a la segona categoria estatal. Després de quatre temporades en què ja havia estat en el dia a dia del primer equip, tot i que sense un rol específic i concret, l'estiu passat va fer el salt definitiu al cos tècnic, com a entrenadora assistent de Rubén Burgos. "A mi m'hauria agradat continuar perquè estava a gust amb la gent del club. Penso que hem fet una bona feina i era el meu primer any al 100% amb l'equip. Són decisions que formen part de l'esport professional i s'han d'acceptar. Estic agraïda pel que he viscut i l'oportunitat, que també penso que m'he guanyat", diu.
La sabadellenca, això sí, s'ha pogut moure ràpid i ja ha trobat un nou destí per a la pròxima temporada: Casademont Zaragoza, el principal rival del Valencia Basket en els títols estatals, inclosa la lliga de fa uns mesos en què les saragossanes van caure a la final en dos partits. "Va anar molt de pressa, la veritat. El meu primer contacte va ser amb el director tècnic i després ja vaig parlar amb l'entrenador, el Carlos Cantero. Vam encaixar prou bé i em va dir que era la seva primera opció. Va anar tot realment rodat", recorda.
L'equip aragonès va alçar la Supercopa d'Espanya la temporada passada, va ser subcampió de lliga i tercer a l'Eurolliga. "Sortir d'un club que lluita per tots els títols i arribar a un que també ho fa, és una gran oportunitat i una alegria. Estic feliç d'arribar al Casademont Zaragoza i espero que puguem aconseguir grans coses", assegura. "Les expectatives sabem que són altes perquè s'han aconseguit grans coses en els últims temps. És molt difícil sempre guanyar, però volem ser un dels equips que competeix per tot", admet la sabadellenca, optimista amb la nova etapa que arrencarà.
Concentrada amb la U18 per l'Europeu
Abans, però, d'aquí a dues setmanes comença una altra experiència, en aquest cas internacional. Estopà formarà part del cos tècnic de la selecció espanyola U18 que competirà en l'Europeu de Suècia a principis d'agost. El dia 7 de juliol es concentrarà amb el combinat estatal en una situació que ja ha viscut de forma recurrent en els últims anys amb seleccions de formació. Una bona experiència per a la sabadellenca, que en els pròxims mesos arrencarà una nova etapa de màxima exigència en el més alt del bàsquet femení.