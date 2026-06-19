Maartje Keuning torna a l'Astralpool CN Sabadell

Segon reforç internacional a l'Astralpool CN Sabadell per a la temporada 26-27. Una cara perfectament coneguda com la neerlandesa Maartje Keuning torna a l'entitat sabadellenca després de dos anys al seu país, al Donk. "Estic molt il·lusionada de tornar a Sabadell. Tinc moltes ganes de treballar de valent i aconseguir grans coses juntes. Tornar aquí és molt especial per a mi, estic agraïda per l'oportunitat de defensar de nou aquests colors. Tinc moltes ganes de continuar generant records", diu en el comunicat del Club.
La polivalent waterpolista neerlandesa enceta la seva tercera etapa, després d'estar en plantilla entre el 2020 i el 2022 i en la 23-24, a Can Llong amb l'objectiu que sigui igual d'exitosa que les dues anteriors. En el seu pas per Sabadell, Keuning va ser peça important en la consecució de dues lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Europa, dues Supercopes d'Espanya i la Champions del 2024, aconseguida en la final a la Nova Escullera davant d'Olympiacos. Amb la selecció dels Països Baixos, també ha aconseguit grans fites en els últims anys amb dos europeus, un Mundial i el bronze als Jocs de París. Precisament ara jugarà amb la seva companya al combinat nacional, Simone Van de Kraats.
Amb aquesta incorporació, juntament amb la de Ryann Neushul, ja són dues les noves cares confirmades a l'Astralpool en la nova etapa amb Enric Arnella al capdavant. Si no hi ha sorpreses, amb Keuning es tanquen els fitxatges internacionals i ja només faltaran per anunciar les tres arribades del mercat nacional que seran la sabadellenca Nona Pérez, la portera Martina Terré i la boia Paula Camus, totes tres del Sant Andreu.