Moció per a la millora, adaptació climàtica i regulació dels equipaments esportius municipals de Sabadell

El grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà en el pròxim ple una moció per a impulsar la millora, adaptació climàtica i regulació dels equipaments esportius municipals de la ciutat. Des de la formació destaquen el paper d'aquestes infraestructures com a espais de salut, cohesió social i convivència, així com els grans suports per a la tasca que realitzen les entitats esportives de Sabadell.
Tanmateix, asseguren, aquestes entitats han traslladat durant els darrers anys diverses problemàtiques relacionades amb el manteniment de les instal·lacions, les condicions d'ús i la necessitat d'adaptar equipaments a les noves realitats climàtiques, amb especial èmfasi a les elevades temperatures que es registraran en els mesos d'estiu. ERC demana més espais d'ombra i confort climàtic a l'interior dels espais.
La moció proposa elaborar un diagnòstic actualitzat de l'estat dels equipaments esportius municipals i presentar un pla d'actuacions prioritàries. També planteja continuar desplegant mesures d'adaptació climàtica, com la incorporació d'ombres, fonts d'aigua i espais de refugi climàtic, així com impulsar actuacions per millorar el confort tèrmic i l'eficiència energètica de les instal·lacions.
A més, la formació municipal defensa la necessitat de redactar un Reglament d'Ús dels Equipaments Esportius Municipals que estableixi un marc clar de drets i deures, criteris d'accés, mecanismes de participació de les entitats esportives i obligacions de manteniment per part de l'Ajuntament. La proposta dona continuïtat a la moció impulsada per ERC i aprovada pel Ple l'any 2024 per elaborar un Pla d'Ombres als equipaments esportius i als espais oberts de pràctica esportiva, amb l'objectiu d'adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic.
La portaveu d'ERC Sabadell, Sílvia Renom, destaca que "els equipaments esportius són espais fonamentals per a la salut, la cohesió social i l'esport, i han d'estar preparats per afrontar els efectes del canvi climàtic i les necessitats de les entitats i els usuaris". Cal recordar que fa unes setmanes, el consistori va posar en marxa la instal·lació de tendals als camps municipals i també va avançar que s'instal·laran ventiladors al sostre dels pavellons de l'Oest i de Cal Balsach.