El sabadellenc Pol Molins, al Campionat Iberoamericà sub-20

Primera competició internacional per a Pol Molins en la temporada d'aire lliure. El sabadellenc ha viatjat amb la Real Federación Española de Atletismo cap a Lima, Perú, on es troba des de dimarts preparant-se per al Campionat Iberoamericà sub-20, que se celebra des de divendres fins diumenge. Molins és un dels trenta seleccionats per a representar l'òrgan federatiu en la competició, en què participaran diversos plusmarquistes i promeses de l'atletisme mundial.
El jove migfondista de la Joventut Atlètica de Sabadell competirà en la seva prova predilecta, els 1.500 m. Ho farà el primer dia del campionat, divendres a les 15:10, hora de Lima, que seran les 22:10 h en el nostre fus horari. Molins arriba amb bones sensacions després d'esmicolar diverses marques estatals, catalanes i sabadellenques en el seu primer any als Estats Units, a la Universitat d'Illinois, en una etapa com a freshman que ha estat d'adaptació, però que ja li ha servit per portar grans resultats.
Fins ara, el mitjà dels germans Molins Rallo ha batut dos rècords estatals de la seva categoria, en la milla i els 1.000 m en Short Track, i també va aconseguir fa un parell de mesos el rècord de Sabadell dels 1.500 m, baixant per primer cop del 3:40 i certificant la seva gran estrena de la temporada d'aire lliure, en què també es va assegurar molt de pressa la mínima per al Mundial del pròxim agost a Eugene, els Estats Units. Abans, un bon test per continuar creixent en aquest Iberoamericà en què buscarà estar entre els millors i seguir creixent com a atleta.
Diallo, al Campionat per federacions
D'altra banda, la JAS i Sabadell també estaran representats en el Campionat d'Espanya per Federacions Autonòmiques que se celebra el cap de setmana del 27-28 de juny, a Logronyo. La Federació Catalana ha convocat a la sabadellenca Fatoumata Diallo com a encarregada del salt d'alçada en la competició. El combinat català absolut, amb figures com Marta Mitjans o Laia Monforte, buscarà revalidar el seu títol i sumar la tretzena victòria en la competició d'autonomies.