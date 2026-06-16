Primer fitxatge confirmat al CN Sabadell: Fran Valera torna a casa un any després

Primer fitxatge confirmat al CN Sabadell. La primera pedra del nou projecte d'Albert Español a Can Llong és un vell conegut: Fran Valera, que torna a casa després de la seva aventura a Montenegro de l'última temporada. L'internacional espanyol arriba procedent del Jadran Herceg Novi, en què ha aconseguit el títol de lliga després d'imposar-se al Budva, sorprenent finalista de la competició.
Amb els montenegrins, Valera també ha disputat la Champions aquesta temporada, caient eliminat a la fase de grups com a tercer classificat, per darrere del Pro Recco i el Novi Beograd. A l'Eurocup, el Jadran HN també es va acomiadar de pressa, a la ronda de vuitens davant del Panathinaikos, tot i el destacat paper golejador del martorellenc, autor de set dianes en l'eliminatòria, però errant el penal definitiu de la tanda.
Anteriorment, el waterpolista nascut el 1999 havia estat sis temporades a Can Llong, sent peça important en la consolidació del projecte de Quim Colet i formant part del títol de Supercopa del 2020 i de l'Eurocup del 2022. Amb la selecció espanyola, el seu protagonisme ha anat creixent i en els últims tornejos ha estat una peça important per a David Martín, alçant el Mundial de l'estiu passat a Singapur.
Ara, es converteix en la primera peça del nou projecte del Club amb un any més d'experiència i consolidat com un dels grans golejadors estatals. Valera, a Can Llong, coincidirà amb el seu germà Roberto, que es va incorporar la temporada passada davant de les baixes, i també amb algunes figures amb qui ha compartit molts anys vestidor com Edu Lorrio, Pep Bonet, Sergi Cabanas o Kosta Averka, entre altres. La segona incorporació, a falta de confirmació oficial, serà Miguel de Toro, procedent del Ferencvaros i també internacional espanyol.