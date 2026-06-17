Miguel de Toro, reforç de luxe per al CN Sabadell

Un dels grans referents del waterpolo estatal de l'última dècada i un dels millors boies del món aterra a Can Llong. Albert Español ja té la seva segona incorporació, després de Fran Valera, per al nou projecte d'aquesta temporada: Miguel de Toro. El sevillà arriba procedent del Ferencvaros, en què ha disputat la final four de la Champions en els últims dies, amb un treballat tercer lloc després d'imposar-se a l'Olympiacos.
A Hongria, De Toro ha aconseguit tots els títols nacionals i internacionals després de dues temporades de gran èxit. El boia de 32 anys, a més de dominar les competicions domèstiques amb el Fradi, també va alçar la Champions i la Supercopa d'Europa en el seu primer any a l'equip magiar. Enguany, no van reeditar el màxim trofeu europeu després de caure en els penals a les semifinals davant de l'Atlètic Barceloneta, qui va acabar aconseguint el títol en una ajustada final contra el Pro Recco.
Anteriorment, el waterpolista andalús havia jugat al WP Sevilla, al Mediterrani, al CN Barcelona i, especialment, a l'Atlètic Barceloneta, dominant els títols estatals en les seves cinc temporades al conjunt mariner amb fins a cinc lligues, cinc copes i quatre Supercopes, erigint-se en botxí del CN Sabadell en molts d'aquests trofeus. Amb la selecció espanyola també és un fix en l'última dècada i ha estat protagonista en els dos Mundials, l'Europeu i les dues Copes del Món que ha aconseguit el combinat estatal en els últims anys.
Ara, torna a la Divisió d'Honor espanyola per a reforçar la zona de dos metres del Club Natació, davant la baixa d'Òscar Asensio, i amb l'objectiu precisament de desbancar l'hegemonia del Barceloneta. Segon reforç i de gran nivell competitiu per al projecte d'Español a Can Llong. Un referent de la disciplina i important fins a l'últim dia en un dels millors equips del món que arriba a Sabadell amb ganes i ambició.