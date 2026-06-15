Baixes confirmades també a l'Astralpool CN Sabadell

El projecte d'Enric Arnella al capdavant de l'Astralpool CN Sabadell comença amb cinc baixes confirmades per a la pròxima temporada. Igual que va passar amb el masculí fa uns dies, el Club ha anunciat les waterpolistes que no continuaran a Can Llong en la 26-27. Totes elles, jugadores que només hauran passat un any sota la disciplina sabadellenca.
En el capítol de les estrangeres, deixen l'equip tres peces que l'estiu passat van arribar amb l'objectiu de ser peces importants en els esquemes de David Palma. No continuarà la portera Isabel Williams, que va signar una immillorable carta de presentació en la Supercopa d'Espanya que va guanyar l'Astralpool davant del Sant Andreu, en l'únic títol de la temporada. La nord-americana, no obstant això, es va lesionar a l'inici del 2026 i va estar tres mesos de baixa. Sembla que el seu destí podria ser el Rapallo, a Itàlia.
Tampoc seguiran la grega Athina Giannopoulou, que farà el camí de tornada al Vouliagmeni, després d'una temporada discreta, ni Natasa Rybanska, internacional hongaresa que ha estat castigada per les lesions en el tram final de la lliga i ha tingut un rendiment força irregular a Can Llong. Pel que fa a les jugadores nacionals, les que deixen la plantilla són la jove Daniela Moreno, que va arribar de l'Atlètic Barceloneta amb el cartell de gran golejadora i no s'ha adaptat a l'exigència del Club, i Helena Dalmases, que també finalitza una etapa discreta a Sabadell.
D'aquesta manera, l'Astralpool traça el full de ruta per a la nova temporada en què l'objectiu serà tornar a estar entre les millors de l'estat i del continent. Les baixes es confirmen tot just uns dies després d'acabar la final four de la Champions en què l'Olympiacos, qui va eliminar el Club en els quarts de final, s'ha proclamat campió després de superar en els penals al Ferencvaros de Bea Ortiz. El tercer lloc va ser per a un Sant Andreu en què no continuaran la majoria de peces, inclòs l'entrenador Javi Aznar. Precisament del conjunt andreuenc, la sabadellenca Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Terré aterraran en els pròxims dies a Can Llong.