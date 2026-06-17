Rubén Martínez: "Estem a una victòria del futbol professional, una fita amb què somiem tots des de petits"

Les hores passen i el desenllaç definitiu de la temporada a la Primera Federació s'acosta. En dos dies, el Centre d'Esports tancarà una temporada per al record amb llàgrimes d'alegria o de tristesa. Tot per decidir en un duel definitiu davant del Zamora per l'ascens a Segona Divisió. "Estem a una victòria del futbol professional, una cosa amb què se somia des de petit. Jo vaig arribar aquí fa dos anys amb el repte de poder pujar a Segona perquè sempre soc molt ambiciós. Hem viscut una temporada en què ens hem esforçat al màxim i hem estat un equip amb les idees molt clares. Tenim una identitat molt clara i anirem a totes fins al final", diu el capità de l'equip, Rubén Martínez.
Els arlequinats, que van caure per la mínima a l'anada al Ruta de la Plata, necessiten ara el triomf per a assolir la fita i la plantilla ho assumeix amb naturalitat i ganes que arribi divendres. "Arribem en un moment molt bo i amb la maduresa que ha anat agafant l’equip durant tota la temporada. Tenim un cos tècnic que no ens deixa relaxar, que ha mantingut l’exigència tot l’any. Estem entrenant molt bé i veig a tothom molt mentalitzat pel que tenim davant", apunta.
A Zamora, el Sabadell va tenir opcions d'empatar, però es va trobar un equip molt sòlid que va fer una gran primera mitja hora i que, a la segona meitat, no va tenir problemes per a defensar a camp propi. "És un equip experimentat, amb jugadors molt contrastats i que saben jugar aquesta mena de partits. Com nosaltres, han fet una temporada espectacular i cal felicitar-los", admet. "Tenim molt clar com volem que vagi, però no revelarem res. Serà un enfrontament molt maco", afegeix Martínez.
Ara, la Nova Creu Alta es vestirà de gala amb un sold out en temps rècord i dotze mil persones, que representaran a tota una ciutat, donant suport des del primer minut a la recerca de la remuntada. "Un dels reptes que ens vam marcar era omplir la Nova Creu Alta. Ho hem fet dues vegades i hem tingut grans entrades durant tota la temporada. El club està més viu que mai i estem molt feliços per com està evolucionant tot. Nosaltres mai demanem res a la gent, però sí que han de saber que quan fan vibrar l'estadi, des del camp ho sentim i ens dona forces per creure que tot és possible", assegura. El segon acte d'una eliminatòria que té un premi enorme darrere.
Resposta a la polèmica sorgida a Zamora
Rubén Martínez també ha sortit al pas de les insinuacions i polèmiques que s'han generat en les últimes hores des de Zamora per la relació entre Lucas Viale i Joan Soteras. Diversos comptes d'X i fins i tot un mitjà s'han fet ressò d'aquestes elucubracions que situen en el punt de mira l'arbitratge i les possibles influències del Centre d'Esports en aquest aspecte, sense presentar proves ni exemples, simplement fent acusacions poc fonamentades. "Ho he vist i, sincerament, crec que s'ha de posar en valor la temporada que ha fet l'equip i la feina diària que ens ha portat fins aquí. No li dono molta importància perquè estic molt orgullós de tothom i sé que estem aquí perquè ens ho hem guanyat", assevera. Una final entre finals. Tot per decidir a 90 (o 120) minuts.