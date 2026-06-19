La Festa Major de Can Rull: què hi diu el programa?

La programació de la Festa Major de Can Rull arrencarà divendres 19 amb una activitat cultural, la representació de l'obra 'Mucho Ruido y Pocas Nueces' a càrrec de Vidalba a l'auditori del Centre Cívic (17:30 h). A banda de diverses exhibicions de karate o dansa, la pregonera d'enguany serà la llevadora del CAP Can Rull, Montserrat Villanueva (19:30 h) i el primer dia no faltarà la disco mòbil a partir de dos quarts d'onze de la nit.
Alguns dels plats forts de la matinal de dissabte seran la tabalada dels Centinelles d'Arkëmis (10 h), la ballada de sardanes de Vidalba (11:30h), o una novetat: el 'Playback La Verdad Oculta' a càrrec de la gent gran de Via Alexandra (10:30 h). I no patiu, que també es faran propostes infantils durant la matinal. A la tarda, més cultura. S'hi farà una exhibició de sevillanes a un quart de sis, una altra organitzada per l'Associació Vidalba i una última a càrrec de l'AMPA Can Rull i Merinals de sis a set. A més, tampoc fallarà l'actuació del coro rociero dels Ballesteros (20 h). I per posar la cirereta i fer la nit més llarga, la banda sonora correrà a càrrec el grup de versions 'Alricokoco' (23 h)
Però encara hauran de quedar forces per diumenge, que començarà fort. Entre altres activitats, hi haurà la festa Holi a les onze del matí i acte seguit, per quedar ben nets després de banyar-se en pols de color, tampoc fallarà la festa de l'escuma. Una altra de les propostes estrella durant l'FM de Can Rull és la paella popular, enguany, amb l'actuació de la Tuna de Barcelona. A banda de l'entrega de premis, el comiat de la festa seguirà la fòrmula de sempre: concert d'havaneres del Mestre d'Aixa i rom cremat a partir de dos quarts de vuit del vespre. A les deu, arribarà l'èxtasi final amb els castells de foc.