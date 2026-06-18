Jordi Campoy Boada guanya el Prudenci Bertrana amb 'Fer cantar els arbres'

Jordi Campoy Boada s'ha erigit en guanyador del 59è Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres, dotat amb 30.000 euros. Ho ha fet públic la Fundació Prudenci Bertrana aquest dijous en un comunicat, on també ha avançat els guanyadors de la resta de categories. L'obra es publicarà el 16 de setembre.
El jurat del Premi Prudenci Bertrana ha premiat Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada, destacant-la com una novel·la que parla de la bellesa, la imperfecció, la fusta o el poder de l'art. L'obra explica una història que explica una nissaga de lutiers amb un misteri que marca diverses de les generacions. Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i Glòria Gasch han estat els membres del jurat que han destacat el manuscrit de Jordi Campoy Boada per sobre de les 99 obres llegides.
És el tercer sabadellenc que guanya el Premi Prudenci Bertrana, després de Montse Barderi, per La memòria de l'aigua (2019) i Jordi Solé (2023), per L'any que vaig estimar Ava Gardner.
El Premi Miquel de Palol de poesia se l'ha endut Joan Tomàs Martínez Grimalt per l'obra 'Horografia'; Laia Aguilar s'ha emportat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per 'La fuga'; i el Carles Rahola d’assaig ha estat per 'Terra de quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos', de Joan Manuel Soldevilla. Els Premis Literaris de Girona es lliuraran el 15 de setembre a l’Auditori de Girona. Els volums arribaran a les llibreries l'endemà.
En la categoria Miquel de Palol de Poesia, el jurat estava format per Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual i Miquel de Palol. En aquest cas, han destacat Joan Tomàs Martínez Grimalt amb l'obra 'Horografia'. Es tracta d'un llibre sobre l'estat de suspensió constant que deixa el llenguatge i la vida. Joan Tomàs Martínez Grimalt escriu sobre com l’individu està inevitablement immers en la deriva de les hores i en un camí d’esgotament constant cap a un coneixement que té la forma doble de promesa i d’impossible. El premi té una dotació de 6.000 euros.
El Premi Carles Rahola d'assaig, amb una dotació de 6.000 euros, ha estat per Joan Manuel Soldevilla per l'obra 'Terra de quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos'. Es tracta d'una obra que destaca les connexions entre el personatge de Cervantes i les terres empordaneses. Hi ha referències a Salvador Dalí, Carles Fages de Climent i Vicenç Pagès. Per això 'Terra de quixots' mostra un recull de celebritats catalanes amb un conjunt de referències a la cèlebre obra de Cervantes. El jurat, format per Francesc-Marc Álvaro, Mita Casacuberta, Míriam Díez-Bosch, Joaquim Nadal i Josep Lluch, ha destacat l'obra de Soldevila davant de les vint obres rebudes.
Pel que fa a la novel·la juvenil, el premi està dotat per 6.000 euros i ha comptat amb 24 obres inèdites. El jurat estava format per Dolors Cabrera, David Cirici, Xavier Gual, Anna Pardos (Mixa) i Patrizia Campana i ha premiat Laia Aguilar amb 'La fuga'.
L'obra mostra un futur apocalíptic on un virus letal alliberat amb el desgel ha provocat estralls al món. Per això s'ha imposat una mesura radical: aïllar tots els menors que són portadors. En aquest context, 'La fuga' presenta la Zoe, que fa cinc anys que està tancada en una habitació. Quan la protagonista descobreix que a fora hi ha una resistència que lluita contra el nou sistema, la jove decideix fugir cap al que és desconegut.
Els llibres sortiran al mercat al setembre
La Fundació Prudenci Bertrana ha anunciat aquest dijous els guanyadors dels premis literaris, tot i que la gala d'entrega dels premis no es farà fins al 15 de setembre al vespre. Serà a l'auditori de Girona on també s'anunciarà el guanyador del Premi Aurora Bertrana de traducció i els premis Cerverí de lletra de cançó i Lletra per a projectes digitals de literatura catalana. L'endemà, 16 de setembre, les llibreries ja tindran exemplars en paper a la venda de tots els guanyadors.