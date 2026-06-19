Combatre la solitud no volguda també a l’estiu: desenes d'activitats omplen de vida el sud de Sabadell

Quan arriba l’estiu, la ciutat s’atura. Els casals redueixen l’activitat, les entitats fan les maletes per vacances i les altes temperatures conviden a quedar-se a casa. Però aquest temps de pausa també pot convertir-se en un període de més solitud i aïllament per a moltes persones, especialment la gent gran.
Amb aquesta realitat al punt de mira, impulsen a Sabadell l’Estiu Actiu, un programa que ofereix més d’una trentena d’activitats gratuïtes per a persones de més de 60 anys i que té el seu epicentre al districte 6, a Sabadell sud. La iniciativa, impulsada per diverses entitats del territori agrupades dins del Grup d’Acció Social (GAS), busca crear espais de trobada, benestar i protecció davant la calor durant els mesos estivals. La proposta és fruit del treball a través del programa Sempre Acompanyats de la Creu Roja i la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell. L’objectiu: prevenir la soledat no desitjada i reforçar els vincles socials entre la gent gran.
La idea de crear una programació específica per a l’estiu va sorgir després que les entitats que treballen amb persones grans detectessin necessitats. Joana Calls, tècnica de Creu Roja del programa Sempre Acompanyats, recorda que fa quatre anys van començar a plantejar la manca d’espais de relació i d’oferta cultural durant els mesos estivals. El 2025 hi van participar més d’un centenar de persones a l'Estiu Actiu, una xifra que aquest any esperen superar àmpliament. De fet, les entitats promotores calculen que més de 150 persones prendran part en alguna de les més de 30 activitats programades.
"L’estiu és una època especialment sensible perquè moltes activitats habituals s’aturen", explica Montse Rey, coordinadora de la Fundació Catalunya La Pedrera. Segons assenyala, mantenir una oferta d’activitats durant aquests mesos permet que les persones continuïn participant en la vida comunitària, mantinguin relacions socials i evitin situacions d’aïllament. El programa inclou activitats molt diverses, des de tallers de memòria i estimulació cognitiva fins a gimnàstica suau, espais de conversa, propostes artístiques o activitats relacionades amb el benestar emocional. També hi tenen cabuda iniciatives impulsades per les entitats del territori, com ara cinefòrums, sopars a la fresca organitzats per associacions veïnals o jornades de portes obertes. Des de la Fundació Catalunya La Pedrera, que treballa amb persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, destaquen que aquests espais van més enllà de l’activitat. "Són oportunitats perquè les persones surtin de casa, es relacionin", resumeix Rey.
Tot i que gran part de les propostes es concentren a Sabadell Sud, l’organització vol arribar a la totalitat de la ciutat. "La voluntat és que hi participin persones grans de tot Sabadell i que aquesta experiència pugui esdevenir un referent per a altres barris i districtes", assenyala Calls. Un espai també pensat com a refugi climàtic.
Totes les activitats són gratuïtes i obertes a persones majors de 60 anys. Algunes requereixen inscripció prèvia per limitacions d’aforament. Les persones interessades poden obtenir més informació a través de la Creu Roja o de les entitats participants.