ARA A PORTADA

Sabadell

Un incendi a Can Roqueta deixa un bomber ferit lleu

Els bombers han rebut l'avís a les 13.24 h

  • Incendi a Can Roqueta -
Publicat el 19 de juny de 2026 a les 14:14
Actualitzat el 19 de juny de 2026 a les 14:27

Cinc dotacions dels bombers han treballat aquest divendres en l'extinció d'un foc de vegetació baixa al carrer de Can Llobateres, al barri de Can Roqueta. Un agent del cos ha resultat ferit lleu durant les tasques d'extinció i ha estat atès in situ pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons informen fonts del cos.

  • Incendi a Can Roqueta

 

  • Incendi a Can Roqueta

 

  • Incendi a Can Roqueta

 

  • Incendi a Can Roqueta

 

  • Incendi a Can Roqueta

 

  • Incendi a Can Roqueta

 

  • Incendi a Can Roqueta

 

  • Incendi a Can Roqueta

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades