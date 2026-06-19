Un incendi a Can Roqueta deixa un bomber ferit lleu

Cinc dotacions dels bombers han treballat aquest divendres en l'extinció d'un foc de vegetació baixa al carrer de Can Llobateres, al barri de Can Roqueta. Un agent del cos ha resultat ferit lleu durant les tasques d'extinció i ha estat atès in situ pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons informen fonts del cos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n