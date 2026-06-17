Ampli desplegament policial per la revetlla de Sant Joan: "Demanem responsabilitat i prudència"

Ampli desplegament dels serveis de seguretat a Sabadell per fer front a la revetlla de Sant Joan d'enguany. Amb l'arribada del dia de l'any amb més trucades al 112, els cossos d'emergència posaran en marxa un dispositiu especial conjunt "per garantir que la celebració es desenvolupi amb seguretat i civisme". El desplegament preveu intensificar els efectius policials a tota la ciutat, tant de Policia Municipal com de Mossos d'Esquadra; una neteja exhaustiva de l'espai públic, i la coordinació de tots els cossos de rescat de la ciutat. "Volem reduir al màxim els riscos associats a una de les nits més actives de l'any i posarem a disposició de la ciutadania molta part dels serveis públics per assolir-ho", ha dit Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Seguretat. Des del consistori també han ampliat les recomanacions i la informació preventiva per reduir la xifra d'incidents i volen donar un missatge "de responsabilitat i prudència davant d'una nit amb riscos associats", ha agregat.
Durant la nit del 23 de juny, la Policia Municipal duplicarà els efectius habituals (24 agents patrullant per la ciutat), amb el suport de la policia catalana (+20% d'efectius), i es reforçaran els controls relacionats amb la crema de contenidors i detecció de punts calents, així com les proves d'alcoholèmia al volant. "Demanem seny i responsabilitat a l'hora celebrar la festa i a l'hora d'agafar el cotxe", ha assenyalat Daniel Corral, cap de la Policia Municipal. El cap de l'Àrea Bàsica Policial dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, Enric Cervelló, també ha afegit que "posarem el focus en zones d'oci. Sobretot, en prevenció d'agressions sexuals i tinença d'armes blanques". Pel que fa a les tasques de prevenció, els Bombers de la Generalitat i l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) també hi intervindrà per centrar-se en l'extinció: "Incrementem gairebé un 100% el personal de guàrdia i reforçarem les hores més crítiques, de 19 h del 23 de juny fins a les 7 h del dia 24", ha explicat Joan Salve, cap de parc dels Bombers de la Generalitat a Sabadell. L'any passat, el Vallès Occidental va ser la comarca que més trucades va emetre al 112, amb un total de 2.205, fins a les 9 h del dia 24 de juny. De la xifra tota, una quarta part, a Sabadell.
Èmfasi en la prevenció d'incendis
Si bé durant tot l'any hi ha tasques de manteniment preventiu, amb l'arribada de l'estiu incrementen els recursos destinats a aquesta pràctica. La inversió en el manteniment de camins ha incrementat més d'un 100% respecte a l'any passat, en passar dels 10.000 als 22.500 euros anuals. Amb aquests diners, es preveu actuar en més de 20 quilòmetres amb treballs de desbrossada de marges, entre altres actuacions. A part, aquest any el consistori ha dotat amb 12.000 euros a l'ADF per cobrir els costos necessaris per dur a terme les pertinents tasques d'actuació als voluntaris. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, aquest any s'han autoritzat 20 revetlles a diferents punts de la ciutat i quatre fogueres a diferents barris: el Torrent del Capellà, la Creu Alta, Gràcia i la Creu de Barberà.
La revetlla també comptarà amb un reforç especial dels serveis de neteja i recollida de residus. Durant el mateix dia de la revetlla, es farà un buidatge previ dels contenidors de paper i cartró per reduir al màxim el risc de crema d'aquests elements. El 24 al matí, d'altra banda, es netejaran els carrers i es reforçarà la recollida de contenidors a les zones amb més activitat nocturna. Des de l'Ajuntament, a part, assenyalen la importància de "comprar els petards als establiments autoritzats" per maximitzar la seguretat. En relació amb els incendis, a part, recorden que està prohibit llançar coets a menys de 500 metres de zones forestals o en espais on es concentrin moltes persones.