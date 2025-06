Un nadó d'un mes, ferit greu per cremades al cap a causa d'un petard

La nit de la revetlla de Sant Joan va tornar a deixar incidents arreu de Catalunya. Un dels més greus va ser a la nostra comarca. Un nadó d'un mes va resultar ferit greu a Palau-Solità i Plegamans amb cremades de primer i segon grau al cap a causa d'un petard. Dues dotacions de Bombers van acudir a un avís d'un incendi de vegetació en un solar sense edificar al carrer de Til·lers de la localitat vallesana i allà hi van trobar la família afectada per l'accident. El SEM va traslladar el petit a l'àrea infantil de l'Hospital Vall d'Hebron.

Fins ben entrada la matinada, els Bombers ja havien rebut més d'un miler d'avisos. El Vallès Occidental ha estat la comarca amb més sortides del cos, la majoria per incendis en vegetació i crema de contenidors en l'entorn urbà. En paral·lel, el telèfon 112 va rebre fins a les 7 hores un total d'11.857 trucades vinculades a 5.326 expedients per la revetlla, la majoria entre les 22 i la 1 de la matinada.

A Sabadell, tres incendis importants en entorns forestals van obligar a una ràpida mobilització dels Bombers. Van ser a Torre-romeu, Can Gambús i la Roureda, on es va produir la crema de matolls i vegetació, sense causar ferits. Tot i així, veïns de la zona van haver d'actuar per evitar que la cosa anés a més abans de l'arribada d'efectius.

En la trama urbana, van cremar contenidors en diferents carrers de la ciutat. Afortunadament, no s'han de lamentar ferits greus. En total, a Sabadell s'han fet més d'una vuitantena de serveis. Majoritàriament per crema de mobiliari urbà -divuit contenidors-, a més de sis vehicles i incendis de vegetació, també divuit. El més important a la ronda de l'Ebre, a Torre-romeu, amb 2.000 metres quadrats afectats per les flames. La Policia Municipal ha identificat dos menors per crema i danys a contenidors. A més, els cossos van rebre un avís d'accident de trànsit a la Rambla d'Ibèria a primera hora del matí d'aquest dimarts, sense afectacions greus. També es va fer una sortida per un incendi petit en un immoble, controlat pels mateixos residents.