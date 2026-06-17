La cronologia de l'amiant: com hem arribat fins aquí?

La cronologia de la història de l’amiant a casa nostra es remunta a la primera meitat del segle XX, quan el material va arribar al nostre espai públic. En les següents dècades, es va estendre pels edificis fins que, ja durant el segle XXI, es va actuar per pal·liar-ne els seus efectius nocius en la salut.
1907-1909: L’arribada del material
- Es registra la primera comercialització del material i es crea la fàbrica dels germans Roviralta a Catalunya, precursora d’Uralita, a Cerdanyola.
1950-1970: L’expansió
- El seu ús es va disparar en la construcció, fontaneria, cobertes (uralita) i aïllaments, estenent-se a indústries com la naval i automotriu.
2002: La prohibició
- Es prohibeix la comercialització i ús de qualsevol mena d’amiant a Espanya, seguint les directrius europees.
2006: Més seguretat per als treballadors
- El Reial decret 396/2006 estableix les normes de seguretat per als treballs que impliquen risc d’exposició a l’amiant.
2022: El cens d’instal·lacions, obligatori
- La Llei 7/2022 de residus obliga a la confecció d’un cens d’instal·lacions amb amiant.
Maig del 2024: Aprovat el projecte de llei a Catalunya
- El 7 de maig, el Govern de la Generalitat aprova el projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.
Hivern del 2024: Nova aprovació al Parlament
- El desembre del mateix any es dona llum verda al projecte normatiu per ordenar la gestió i accelerar la retirada després del canvi a la Generalitat, ara amb Salvador Illa al capdavant.
Març del 2025: La tramitació de la llei
- El 26 de març, el Parlament de Catalunya aprova per unanimitat iniciar la tramitació d’aquesta llei.
Estiu del 2025: Període d’esmenes i reflexió
- Mesos després, durant l’estiu, se celebren les primeres ponències i s’obre el termini per a esmenes per a una tramitació d’urgència.
19 de juny del 2026: Un deute històric.
- Aquest divendres a la tarda està previst un acte al Parlament de reconeixement a les víctimes de l’amiant. La reparació del dany continua pendent.
2028: El futur: i, a partir d’ara, què?
- Amb l’aprovació de la llei al Parlament, el repte és la retirada d’amiant en edificis públics per al 2028.
2032: L’escenari final a Catalunya
- L’objectiu és treure el fibrociment del conjunt del territori català abans del 2032.