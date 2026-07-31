La futura variant de Sentmenat aguditza les diferències sobre com eliminar el trànsit pesant del poble

La variant de Sentmenat portarà cua, però encara no sabem si serà de vehicles. De moment, el projecte sotmès a al·legacions i informació pública ja ha rebut els primers qüestionaments. Durant la primera quinzena de juny, representants del Departament de Territori de la Generalitat i l'alcaldessa sentmenatenca, Montserrat Rueda, van presentar el recorregut triat en un acte al Coro. Les veus confirmaven l'elecció de l'alternativa 3, amb una carretera de dos carrils que hauria de discórrer per un tram una mica més allunyat de la zona edificada i que entraria al polígon industrial de Can Clapers per un lateral. El plantejament ja va despertar algunes discrepàncies en la mateixa sessió. Membres de l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC) presents a la sala van criticar una proposta que consideraven perjudicial per al territori i els veïns.
Ara, l'entitat al·lega que l’estudi informatiu i el d’impacte ambiental de la variant de Sentmenat "no tenen el rigor tècnic, jurídic ni metodològic necessari per justificar el traçat que defensen, sinó que, al contrari, es contradiuen fins al punt de desqualificar-ne explícitament l’alternativa escollida per la Generalitat i l’equip de govern local actual". Així, lamenten que el traçat seleccionat ha patit "un gir total" respecte de la proposta estudiada inicialment. A parer seu, la futura via projectada envaeix íntegrament espai protegit, triplica la llargària, no connecta directament amb la zona industrial de Can Clapers i incompleix la normativa vigent perquè genera "un efecte crida" a l’ús del vehicle privat. A més, afegeixen, circularia paral·lel a 200 metres de l'hipotètic allargament del Quart Cinturó, entre altres aspectes que demanen corregir.
A més de l'ADENC, col·lectius com Protegim l’Entorn de Sentmenat (PES) i l'associació veïnal han secundat la tesi amb un document presentat el 23 de juliol passat, quan expirava el termini públic de presentació d’al·legacions. Les citades veus han sol·licitat formalment al Departament "la retirada immediata i la reformulació integral tant de l’estudi informatiu com de l’estudi d’impacte ambiental". En cas contrari, sostenen, les entitats esgotaran la via administrativa i interposaran, si cal, un recurs contenciós administratiu davant els tribunals. Una postura que ja han mantingut en altres carpetes com la ronda Nord. En el cas sentmenatenc, exigeixen recuperar la proposta inicial i executar-la en dues fases, minimitzant l’ocupació de sòl agrícola i respectant la zona de connectivitat biològica de la plana sud de Sentmenat. Es tractaria d’una opció molt més curta, que ja discorre per sòl previst com a urbanitzable, que connecta les dues zones industrials, Can Roure i Can Clapers.
En les diferents aparicions públiques i en converses amb el Diari, tant Territori com el Govern local de Sentmenat defensen la necessitat del projecte rescatat del calaix. "La gent vol una variant digna. Els posicionaments contraris a això són interessos personals i polítics. Però l'interès general es determina tècnicament", deia Rueda arran dels primers qüestionaments. Ara, referma que s'han seguit els criteris dels experts, amb matisos que el mateix Ajuntament ja ha fet a la proposta rebuda de Territori. Les aportacions de l'ens municipal busquen garantir el màxim respecte a l'entorn natural existent, protegir el patrimoni local de la zona i, alhora, assegurar que l'obra no limiti les perspectives de creixement industrial en aquest punt. Les al·legacions presentades, avisen, no qüestionen el projecte ni l'alternativa seleccionada, sinó que tenen com a únic objectiu millorar-lo abans de redactar el projecte constructiu definitiu. De moment, Territori manté que és aviat per entrar a valorar les al·legacions presentades –les del consistori i la resta d'actors–. La infraestructura haurà de desviar el trànsit de vehicles pesants del nucli urbà cap a Can Clapers. Les interpretacions que fan les parts sobre la manera d'aconseguir-ho estan allunyades. El debat està servit.