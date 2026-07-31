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Nou dispositiu policial a Ca n'Oriac en el marc del pla Kanpai amb tres detinguts, dues entrades i 37 identificats

Sabadell

S'emmarca en el reforç policial de la vigilància als punts conflictius de Sabadell

  • La batuda, dijous a la tarda -
Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 10:32
Actualitzat el 31 de juliol de 2026 a les 11:08

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones, dues per delictes contra la salut pública i l'altra per un requeriment judicial, en el marc d'un dispositiu del pla Kanpai dut a terme dijous a la tarda al voltant de la plaça del Pi de Sabadell, segons fonts dels Mossos. Els cossos policials –Mossos, Municipal i Nacional, conjuntament– van fer entrades en dos bars de la zona. A banda, es van identificar 37 persones i es van interposar tres denúncies per tinença de drogues. L'actuació forma part dels dispositius que els Mossos despleguen de manera periòdica en punts considerats conflictius de la ciutat. Les mateixes fonts assenyalen que aquests espais són objecte de seguiment policial i que es continuaran impulsant operatius similars quan es detectin incidències recurrents.

La policia manté en el punt de mira problemàtiques que generen preocupació veïnal, com els botellots i els actes incívics a la via pública. En aquest sentit, els botellots detectats els darrers mesos a Can Puiggener són un dels exemples de situacions que han motivat queixes dels residents i que també formen part del radar policial.

Durant la tarda, minuts abans del desplegament a Ca n'Oriac, la policia catalana ja havia detingut dos multireincidents a la plaça d'Espanya. Els dos individus acumulaven nombrosos antecedents i havien sostret al voltant de 6.000 euros en establiments comercials de la ciutat.

  • La batuda, dijous a la tarda
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