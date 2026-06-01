Pas endavant per la variant de Sentmenat

La variant de Sentmenat passa de pantalla. Tal com va explicar el Diari fa poques setmanes, el projecte afronta un nou pas en el terreny administratiu per fer realitat una infraestructura llargament reivindicada en el món local. Ara, l’Ajuntament ja disposa, per primera vegada, de l'estudi informatiu sobre la futura carretera, un pas important per continuar avançant en la seva tramitació. El document ha estat lliurat oficialment a l’alcaldessa, Montserrat Rueda, i als tinents d’alcaldessa Francesc Cadafalch i Jordi Gilgado, per part de David Prat, director general d’Infraestructures de Mobilitat, i Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.
Des del consistori valoren molt positivament aquest moviment, que confirma que la variant avança i que dona continuïtat al treball institucional dels darrers anys per mantenir l'actuació dins l’agenda de la Generalitat. La variant és una infraestructura considerada clau pel poble vallesà, especialment per l’impacte que pot tenir en la reducció del trànsit de pas pel nucli urbà, la millora de la seguretat viària i la qualitat de vida dels veïns. Segons les dades de l’estudi, amb la variant completa es podrien reduir uns 6.300 vehicles al dia dins del poble. Això equival aproximadament a 189.000 vehicles menys al mes i gairebé 2,3 milions de vehicles menys a l’any circulant pel nucli urbà.
Segons fonts municipals, l’estudi també incorpora una valoració socioeconòmica favorable, amb indicadors positius de rendibilitat i retorn de la inversió. Un fet "que reforça la necessitat i la utilitat pública de l’actuació". Tot i que encara queden fases abans que la variant sigui una realitat, el consistori creu que aquest lliurament és una fita important després d’anys amb la demanda sobre la taula. L'objectiu és construir una via de dos carrils circumdant per evitar que els vehicles pesants travessin el centre del poble. De moment, no hi ha un calendari fixat amb les pròximes accions.