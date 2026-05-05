Esquerra Republicana i el Jovent Republicà de Sentmenat han denunciat l'estat de l'espai públic del municipi. En un vídeo publicat a les xarxes socials, el grup assenyala diferents indrets que presenten esvorancs, sots i desperfectes evidents en l'asfalt. Un fet que demanen arreglar amb celeritat. "Mentre la NASA porta coets a l'espai, a Sentmenat tenim els nostres propis cràters", expressaven en la publicació, amb to irònic, sobre la situació. Els republicans lamenten "la deixadesa quant als forats de les voreres i els carrers, que empitjoren el dia a dia dels veïns". Més enllà del format de la denúncia, avisen que la realitat dels carrers i voreres "no és cap broma". Per això, reclamen el manteniment pertinent. "Exigim que s’hi actuï amb urgència. Parlem de seguretat, accessibilitat i dignitat de l’espai públic", emfatitzen.
Carme Torrents, portaveu de la formació a Sentmenat, insisteix que cal fiscalitzar les actuacions. "Com a oposició, hem demanat que se'ns informi de quin és el pla d'asfaltat i manteniment del poble, perquè hi ha un pressupost de 400.000 euros aquest 2026 que no sabem amb quin criteri es farà una part o una altra". I afegeix: "Se'ns contesta que és un criteri tècnic, però estem convençuts que no, que també hi ha criteris polítics que passen per davant. Creiem que hi ha coses que han d'anar abans", puntualitza. En el cas del cràter del vídeo, adverteix, l'asfaltatge d'aquest carrer és recent, al voltant d'un any. Per això, han demanat explicacions i que s'arregli amb urgència, especialment en un tram de gran concurrència que connecta la part nord amb la part sud, en la sortida i entrada a Polinyà. De moment, des del consistori no s'han pronunciat sobre la reclamació.