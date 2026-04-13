Més suport a les famílies vulnerables: les targetes d’aliments incrementen un 30% l'ajuda econòmica

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va disparar fins al 3,3% al març a l'Estat, un punt més que al febrer, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment s'atribueix a l'encariment dels carburants per l'impacte a la guerra a l'Orient Mitjà. L'encariment d'una sèrie de serveis i productes bàsics no és aliè per a la ciutadania, que busca fórmules i ajuts per fer front a l'impacte en la butxaca. En aquesta línia, l’Ajuntament de Sentmenat ha reforçat el suport institucional amb un increment del 30% en les targetes d’aliments per ajudar les persones i famílies vulnerables davant l’augment del cost de la vida. Així, les targetes passen, per exemple, de 35 euros a 50, o de 90 a 105 euros, adaptant-se millor a les necessitats reals de cada unitat familiar.
Fonts municipals expliquen que més d'una vuitantena de famílies del municipi es beneficiaran enguany d’aquesta mesura, que entra en vigor aquest mes d’abril. L’evolució del nombre de beneficiaris des de la posada en marxa el juliol de 2021 ha suposat una pujada del 10% en cinc anys. En qualsevol cas, l'actualització de les aportacions municipals a partir d’aquest any respon a la voluntat de destinar més recursos al programa. Des del consistori destaquen que es tracta d'un pas més "per garantir una alimentació digna i no deixar ningú enrere".
El 2021 l'Ajuntament de Sentmenat, a través de Serveis socials, va esdevenir un dels primers municipis a implementar el programa "Targeta Moneder d'Impacte Social", destinat als ens locals dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona. Aquest format substituïa llavors el programa social del "Rebost Solidari", que havia estat prestant servei a les famílies sentmenatenques en situació de vulnerabilitat. L'objectiu del projecte dissenyat per l'organisme provincial i impulsat per l'administració local era justament proporcionar una targeta als beneficiaris per a la realització d'una compra autònoma, així com garantir l'accés a l'alimentació fresca i promoure el dret a una vida digna. La pujada de la partida està contemplada en el pressupost municipal.