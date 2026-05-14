Sentmenat

Més freqüència a la línia e10 entre Sentmenat i Barcelona

Els canvis inclouen nous busos, servei els diumenges i festius i una nova expedició nocturna als polígons industrials

  Un autobús de l'e10 cap a Barcelona
Publicat el 14 de maig de 2026 a les 15:16

La xarxa d'autobusos interurbans de la comarca experimentarà novetats aquest mes de maig. Aquest dijous s’han presentat oficialment les millores de la línia e10, un servei clau per a persones que es desplacen diàriament entre Sentmenat, Polinyà, Santa Perpètua i Barcelona. Les novetats permetran reforçar la línia i donar resposta a l’augment de demanda dels darrers anys. L'acord ha estat presentat en un acte amb la presència del secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal; l’alcaldessa Sentmenat, Montserrat Rueda; l’alcalde Polinyà, Javier Silva; i el conseller delegat de Sagalés, Ramon Sagalés.

Els canvis inclouen més expedicions de dilluns a divendres -amb més capacitat en hores punta-, nous vehicles per modernitzar el servei, servei exprés els diumenges i festius i una nova expedició nocturna vinculada als polígons industrials. Tot plegat, suposarà una reducció dels temps d’espera a les parades i un trajecte més ràpid. Les millores entraran en funcionament a partir del pròxim dilluns, 18 de maig.

L'Ajuntament de Sentmenat ha destacat que, a més, de cara a la tardor, també es preveuen noves millores a la línia Caldes–Sentmenat–Sabadell. Una altra reivindicació important per continuar avançant en la connectivitat del municipi. Des del consistori es valora molt positivament aquest pas endavant per continuar millorant la mobilitat i el transport públic.

