Sentmenat

Dol per la mort de l'exregidor Joan Corominas

L'Ajuntament de Sentmenat ha expressat el seu dol per la notícia

  • L'exregidor de Sentmenat Joan Corominas -
Publicat el 17 d’abril de 2026 a les 11:33

L’Ajuntament de Sentmenat ha expressat aquest divendres el seu sentit condol per la mort de Joan Corominas Pons, qui va ser regidor del consistori entre els anys 1992 i 2007. Durant quinze anys de dedicació al servei públic, Corominas va formar part de l’equip de govern municipal, amb l’excepció d’un període d’un any a l’oposició durant la dècada dels noranta.

L’Ajuntament ha publicat un missatge a les xarxes per reconèixer la seva tasca i implicació al llarg d’aquests anys, així com la seva contribució a la vida pública de Sentmenat. "En aquests moments de dol, el consistori fa arribar el seu suport i escalf a familiars i persones properes", tanquen.

Notícies recomenades