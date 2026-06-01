El model de gestió de residus està sota la lupa a Sentmenat. La ciutadania s'ha acostumat a patir les incidències en un sistema que, de manera recurrent, no es desenvolupa amb els estàndards òptims. L'últim exemple ha estat aquest dilluns. A primera hora, l'Ajuntament ha advertit que alguns carrers han patit afectacions o retards puntuals per una avaria del vehicle de recollida. Ara, l’equip de govern ha portat al ple municipal de maig l’inici d’un expedient sancionador, aprovat per unanimitat, contra l’empresa concessionària de la recollida porta a porta. La proposta de sanció supera els 300.000 euros per "incompliments greus i reiterats" detectats en la prestació del servei –firmat en el mandat anterior–.
L'Ajuntament explica que després de molts mesos de seguiment, reunions i avisos continus sense una millora suficient del servei, és necessari actuar davant les nombroses incidències detectades i les queixes traslladades per la ciutadania. El treball s'ha fet conjuntament amb el Consorci de Residus del Consell Comarcal del Vallès Occidental i s'ha traslladat a tots els grups municipals del consistori. Les queixes són habituals entre el veïnat, que lamenta problemes amb l'aplicació i altres entrebancs. L’expedient recull, entre altres aspectes, la mala separació de residus, vehicles amb deficiències i vessaments a la via pública, manca de comunicació d’incidències, incompliments en matèria de seguretat laboral i deficiències reiterades en la prestació del servei.
El 28 de juny del 2021, l’Ajuntament sentmenatenc va formalitzar el contracte pel servei de recollida i transport de residus municipals a l’empresa CESPA [Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares SA] (actualment, Prezero España SA), que va iniciar-se l’1 de juliol d'aquell mateix any. La prestació i característiques del servei estan regulades en el contracte formalitzat amb la companyia, els plecs de clàusules tècniques i administratives de la licitació i l’oferta tècnica aportada en la licitació. Tot plegat, amb el pressupost per sobre dels 2,7 milions d'euros. L'adjudicació tenia una durada de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga d’un any, fins a un màxim de cinc anys en total, un fet que ens situa a les portes del venciment. La nova licitació –una de les partides més importants del pressupost– preocupa la resta de grups municipals. Molts, crítics amb la "inacció" de l'executiu i la "incapacitat" de revertir certes dinàmiques, tot i les mancances observades.
El present contracte preveia el canvi de model de recollida de residus de contenidors oberts a via pública al sistema de recollida porta a porta. Des de l’inici, l’Ajuntament, amb el suport del Consorci, ha realitzat el seguiment del servei prestat per Prezero. En aquest sentit, fonts municipals exposen que s’han dut a terme reunions periòdiques, comunicacions i coordinació a través de diversos mitjans amb la finalitat de millorar l'activitat. El servei, però, continua sent deficient. "La ciutadania de Sentmenat mereix un servei públic de qualitat i l’Ajuntament té l’obligació de fer complir el contracte i defensar l’interès públic", expressen des de la plaça de la Vila. L'escenari és incert i la tensió entre les parts creix.