Els porcs senglars s'han convertit en visitants habituals de l'espai públic, atrets per les restes de menjar que queden al costat dels contenidors. Fa uns dies, diversos exemplars van ser vistos per Sabadell. Les escenes són freqüents i preocupen la ciutadania, encara més, en un context marcat per la crisi de la pesta porcina africana a casa nostra.
Resulta menys habitual, però, que aquests turistes nocturns siguin guineus. La imatge es va veure la setmana passada a Sentmenat. Ruben Zapata, veí de la zona de Can Vilar, va observar amb sorpresa la presència d'un exemplar salvatge al barri. "Senglars en volten sovint, però mai havia vist una guineu", explica. L'indret és una zona boscosa on es realitzen batudes recurrents. Per sort, diu, la guilla era poruga i no va causar danys en el mobiliari urbà ni en cap veí que transités l'emplaçament en aquell moment, al carrer del Contramestre amb l'avinguda de les Teixidores.
La situació, però, ha reobert el debat ciutadà sobre la gestió dels residus. "El porta a porta genera de vegades problemes perquè queda brossa fora", apunta Zapata. En la mateixa direcció, els abocaments il·legals també desperten les crítiques al poble. L'incivisme s'estén moltes vegades a l'espai natural, en entorns que queden tacats per les conductes irresponsables i denigrants de determinats ciutadans. L'Ajuntament ha rebutjat aquestes conductes repetidament i assegura que pren accions de manera ferma contra aquell que atempti contra el medi ambient. En aquest sentit, ja s'han instal·lat càmeres de videovigilància al costat de la deixalleria -punt habitual d'abocaments- que han permès identificar diversos casos de comportaments inadequats. Les multes van dels 120 als 3.000 euros depenent del grau de gravetat.