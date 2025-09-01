Queixes per l'abocament de residus fora de la deixalleria municipal de Sentmenat

La neteja als carrers és una de les principals preocupacions a Sentmenat. L'alcaldessa del municipi, Montse Rueda, admetia en una entrevista al Diari que és una qüestió que s'ha abordat especialment en els últims mesos després que la ciutadania denunciés l'abandonament en l'espai públic de mobiliari urbà deteriorat que genera una sensació de brutícia.
La situació, assenyalen veïns com la Rosa o l'Oriol, s'ha fet visible en punts com la zona d’emergència de la deixalleria municipal. Allà, l’Ajuntament sentmenatenc ha detectat un "increment preocupant de conductes incíviques" que afecten l'indret i, lamenten, diversos usuaris han fet un mal ús d’aquest espai. Així, alguns han deixat residus fora dels contenidors habilitats i han dipositat materials que no corresponen al servei d’emergència.
Multes als infractors
Gràcies a les càmeres de videovigilància instal·lades a la zona, el consistori avisa que s’han pogut identificar diversos casos de comportaments inadequats. Les imatges recollides mostren abocaments incontrolats, deixalles fora dels espais habilitats i materials que haurien de ser gestionats a l’interior de la deixalleria durant l’horari d’atenció.
En aquest context, l’Ajuntament recorda que la zona d’emergència està pensada exclusivament per a casos puntuals i sota unes normes específiques. El seu mal ús provoca problemes de salubritat, mala imatge i un cost extra per al municipi. Per aquest motiu, adverteixen que es sancionaran les persones identificades mitjançant les gravacions.
Les conductes incíviques poden comportar multes segons la normativa municipal vigent que van dels 120 als 3.000 euros depenent del grau de gravetat. Des del consistori es fa una crida a tota la ciutadania per fer un ús responsable dels serveis públics i respectar els espais comuns. "La col·laboració de tothom és clau per mantenir un municipi net i cívic", tanquen.
Cal recordar, a més, que Sentmenat compta amb el sistema de recollida de residus Porta a Porta. El servei té un càrrec municipal fix que experimenta reduccions d’un màxim del 25% en funció de les aportacions a la deixalleria municipal.