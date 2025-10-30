ARA A PORTADA
"L'enviament d'alertes als mòbils és limitat i la gent ha d'entendre que, quan en rep, és perquè la situació és greu" Marc Béjar Permanyer
Els minoritaris del Banc Sabadell inicien una nova etapa post opa, ampliant els membres de la junta Manel Camps
Tècnics superiors sanitaris de tot el país reclamen "més reconeixement": "Som importants quan interessa" Jan Cañadell Puigmartí
Sentmenat enceta la presidència de l’AMERC amb el primer comitè executiu
La reunió a Sentmenat marca l’inici d’una nova etapa per als municipis de la Riera de Caldes.