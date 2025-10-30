ARA A PORTADA

Sentmenat

Sentmenat enceta la presidència de l’AMERC amb el primer comitè executiu

La reunió a Sentmenat marca l’inici d’una nova etapa per als municipis de la Riera de Caldes.

  • Sentmenat acull el primer Comitè Executiu de l’AMERC amb la presidència del municipi -
Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 18:46

Sentmenat, aquest dimarts, ha acollit el primer Comitè Executiu de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC). El municipi pren el relleu al capdavant de l’entitat, obrint així una etapa diferent. Durant la trobada, s’han abordat les primeres directrius del mandat. Els representants municipals han reiterat la voluntat de cooperació.

Nous compromisos i objectius

La jornada ha posat sobre la taula qüestions destacades. "Els sis municipis membres han reafirmat el seu compromís per continuar treballant conjuntament amb l’objectiu d’obtenir el suport de la Diputació de Barcelona en la propera convocatòria d’ajuts prevista per al 2026",  Durant la sessió s’ha exposat també l’estructura i la línia general del Pla Estratègic, encara en elaboració. Aquest pla ha de servir de full de ruta per orientar les accions que es desenvoluparan els pròxims anys per afavorir el creixement sostenible a la zona.

L’arrencada del comitè executiu reforça el propòsit de l’AMERC d’apostar per fórmules de col·laboració intermunicipal i impulsar projectes compartits. Segons es va posar en relleu, "l’AMERC vol reforçar la cooperació entre municipis i potenciar projectes compartits que generin oportunitats per al territori."

Notícies recomenades