FOTOS | El Puig de la Creu resisteix a la pluja i obre les portes al públic

Era una de les cites més especials de l'any en el calendari del Puig de la Creu. Tot i que la pluja va amenaçar durant tota la jornada, el temporal de diumenge va respectar la celebració de la 23a Trobada de Tardor, que va omplir de música, tradició i cultura el cim de la muntanya vallesana.
La cita va comptar amb la participació d'un reguitzell d'entitats culturals de Castellar i Sentmenat. L'esmorzar popular, el concert a la capella o els jocs per a la canalla van ser la millor excusa per a descobrir els secrets de l'edifici històric, que va obrir les portes per als assistents.
L'afluència va ser inferior a anteriors edicions de l'aplec, després que alguns dels habituals decidissin no pujar pel risc de precipitacions importants. La pluja, finalment, va començar a caure cap a les dotze, quan la majoria dels actes ja s'havien dut a terme.
Al terrat de l’ermita, els més petits van poder jugar amb un tauler d’escacs gegants en col·laboració amb el Club d’Escacs Castellar. Tampoc va faltar la música de la cobla Ciutat de Granollers, que va oferir una ballada de sardanes força nombrosa. Mentrestant, alguns encara feien les últimes queixalades a l'entrepà de botifarra.
Tot i que la visibilitat no era la millor, per culpa dels núvols que descarregaven a la comarca, els visitants van gaudir d'unes imatges úniques, confirmant que les últimes reformes en l'indret han tingut efecte a l'interior d'un dels símbols de Castellar i Sentmenat.