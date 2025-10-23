Reunió de Sentmenat i Polinyà amb Salut per la millora dels CAP

La carpeta de l'atenció primària en petits municipis vallesans com Sentmenat i Polinyà ha estat en els últims anys en l'ordre del dia. Els veïns s'han mobilitzat per expressar la seva voluntat de millorar els serveis que ofereixen a l'ambulatori, per tal de garantir una cobertura més àmplia i evitar desplaçaments -per exemple, al Taulí de Sabadell- per afrontar determinats tractaments. "Fa anys que es va activar una comissió en defensa de la sanitat pública. La pediatria ha estat sempre en l'epicentre i és una de les preocupacions de l'Associació. Estem en aquesta lluita, que ha de ser coordinada amb tots els actors del poble", diu Antonio Montaña, president de l'entitat veïnal sentmenatenca.
Alguns protocols han canviat. Avui, es fa un cribratge amb l'infermer i, moltes vegades, ja no s'arriba a la consulta del metge. També s'ha modificat el model de l'atenció en 48 hores, qüestions no exclusives de Sentmenat. "Les consultes amb psicologia, per exemple, s'estan disparant. I no hi ha un servei especialitzat. Són noves necessitats que, amb el model que tenim, no tenen una resposta suficient. Obliguen a una derivació del pacient i molts cops has d'acabar al Taulí. O directament optes per anar allà quan tens un problema", resumeix el mateix Montaña sobre una realitat estesa en diferents indrets.
Fa uns dies, la Gerència Territorial Metropolitana Nord del CatSalut i l’Institut Català de la Salut (ICS) van citar-se a les instal·lacions de l’Àrea Bàsica de Polinyà-Sentmenat -unificada- per escoltar precisament les demandes locals. Responsables de la regió sanitària d'ambdues localitats es van reunir amb alcaldes i regidors per traslladar la situació actual i les necessitats dels dos Centres d'Atenció Primària, que canalitzen les queixes de la ciutadania des de la primera línia.
Fonts de Salut remarquen que la trobada va servir per a fer una revisió dels dispositius vigents. Malgrat coincidir que el funcionament és "correcte", des de la Regió asseguren que es treballarà perquè, sempre que sigui possible, l'atenció a les persones del territori es quedi al territori. Des de l'òptica local, assenyalen la manca de determinats serveis especialitzats, malgrat la millora recent en pediatria, un dels grans cavalls de batalla a Sentmenat. També va estar sobre la taula la reclamació de reforçar l’atenció a infants amb discapacitats. Alguns usuaris han de ser atesos fora del municipi, complicant la logística de les famílies. Les mateixes veus especifiquen que es treballa per garantir l'accés als tractaments, sempre que la pròpia especialitat i els doctors disponibles ho permetin.
En aquest sentit, durant l'encontre es va parlar d'estimular les activitats comunitàries fora dels equipaments de salut, portant-les a centres o casals cívics per assegurar una major participació de la ciutadania. Alhora, es pretén treballar conjuntament en accions i iniciatives de promoció de la salut, més enllà de les necessitats mèdiques de cada veí. Eines que han de servir per a fomentar una major conscienciació en determinats camps com la higiene i el benestar físic.
Per part de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord hi van ser la gerent Candela Calle i el director del sector sanitari Vallès Occidental Est, Ricard Armengol. De la banda municipal, van participar l’alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda, la regidora de Salut Núria Colomé, l’alcalde de Polinyà, Javier Silva, i el regidor de Salut Rubén Barroso. La reunió forma part del calendari de trobades que està fent la gerent amb tots els ajuntaments de la seva àrea d'acció per reforçar el coneixement mutu i abordar conjuntament reptes i projectes al territori. Amb aquestes reunions la Regió vol intensificar la comunicació directa amb els consistoris i establir canals regulars de col·laboració.