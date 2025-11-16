Rescaten un ciclista que havia perdut el coneixement a Sentmenat

Un ciclista ha estat rescatat aquest diumenge pels bombers després de patir una caiguda i perdre el coneixement a Sentmenat. El succés s'ha produït a una zona propera a Can Padró i el cos d'emergències n'ha rebut l'avís a les 12.50 h, segons fonts del cos.\r\n\r\nEls bombers han activat l'helicòpter dels GRAE per atendre l'home, però finalment s'ha retirat del lloc perquè s'hi ha pogut arribar caminant. Finalment, el ciclista ha estat traslladat amb ambulància a l'hospital Parc Taulí des de la zona de la masia de Can Padró.\r\n