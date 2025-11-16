ARA A PORTADA

Sentmenat

Rescaten un ciclista que havia perdut el coneixement a Sentmenat

El SEM l'ha traslladat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell

  Frontal d'un vehicle dels Bombers
Publicat el 16 de novembre de 2025 a les 13:57
Actualitzat el 16 de novembre de 2025 a les 14:01

Un ciclista ha estat rescatat aquest diumenge pels bombers després de patir una caiguda i perdre el coneixement a Sentmenat. El succés s'ha produït a una zona propera a Can Padró i el cos d'emergències n'ha rebut l'avís a les 12.50 h, segons fonts del cos.

Els bombers han activat l'helicòpter dels GRAE per atendre l'home, però finalment s'ha retirat del lloc perquè s'hi ha pogut arribar caminant. Finalment, el ciclista ha estat traslladat amb ambulància a l'hospital Parc Taulí des de la zona de la masia de Can Padró.

