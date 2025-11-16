El Circ Raluy estrena "Terra" a Sabadell

El Circ Històric Raluy ja és a Sabadell i ho fa presentant "Terra", una proposta que, en paraules del codirector William Giribaldi, "posa el focus en la relació humana amb la natura i en la bellesa dels elements". L’espectacle marca una nova etapa per l'icònic circ amb una renovació important del seu repertori: "Hem incorporat números que combinen tècnica i poètica, com les teles aèries, els equilibris i diverses acrobàcies que dialoguen amb la música i la llum d’una manera molt cuidada". Entre les novetats, Giribaldi destaca també "noves escenes visuals, especialment la de Rosa Raluy, que aporten un to més sensorial i atmosfèric". Tot plegat, diu, manté "l’essència clàssica del Circ Històric Raluy, però amb un llenguatge més contemporani i emocional".
Un dels trets més característics del Raluy és que l’experiència comença abans d’entrar a la carpa. "El nostre circ és un museu vivent", afirma Giribaldi. "Cada caravana, cada objecte i cada detall respira història". Aquesta dimensió patrimonial conviu amb una posada en escena actual que busca connectar emocionalment amb l’espectador: "Cuidem molt l’elegància, la proximitat i la narrativa. No busquem només impactar, sinó emocionar", subratlla. Per a ell, la combinació de tradició, sensibilitat artística i d'autenticitat és "el que ens diferencia d’altres circs".
Sobre l'arribada a Sabadell i la preparació i muntatge de l'espectacle, Giribaldi explica. "Muntar un circ és una coreografia perfectament afinada després de tants anys". Quan la companyia arriba a un nou municipi, “tot l’equip (artistes i tècnics) treballa plegat: descarreguem, aixequem la carpa, preparem la il·luminació i fem les proves d’escena". També destaca que a Sabadell tot es fa més fàcil: "És un emplaçament que, després de tants anys, tenim a la mà. Ens hi hem sentit sempre molt ben rebuts".
La relació entre la ciutat i el circ és profunda i sostinguda en el temps. "Sabadell ens té un afecte molt especial", assegura. Amb els anys, han vist com el públic creix i es renova: "Molts adults que avui venen ho feien de petits amb els seus pares o avis, i ara tornen amb els seus fills". Aquesta transmissió generacional és, per Giribaldi, "molt emocionant""
Parlant dels reptes que ha de fer front el circ tradicional, Giribaldi ho té clar: “El més difícil és mantenir viva la tradició sense deixar de reinventar-nos". Recalca que el que busca el públic actual és "autenticitat, històries humanes i espectacles que connectin de veritat". I és aquí on, diu, un circ familiar com el Raluy apareix en escena: "Podem transmetre una manera de viure i de crear que és única i irrepetible".
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: