Relleu al capdavant de l'AMERC

Relleu en un dels motors econòmics de la comarca. Aquest dimecres s’ha celebrat a Cal Milionari la reunió de l’Associació Municipal de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC), on s’ha dut a terme el canvi al capdavant de l'organisme. El fins ara president, Òscar Sierra, alcalde de La Llagosta, ha traspassat la presidència a Montse Rueda, alcaldessa de Sentmenat.
A l’acte hi han assistit alcaldes i tècnics dels municipis que integren l’AMERC: Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui, Polinyà, La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
L’AMERC és una àrea econòmica de caràcter territorial que s’estén al llarg de la llera de la Riera de Caldes i agrupa sis municipis. Constitueix un eix estratègic de comunicacions entre els dos Vallesos, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta de comarques catalanes. La seva posició privilegiada ha afavorit la concentració d’activitats industrials i, alhora, el creixement demogràfic i ocupacional dels municipis que en formen part.
En el marc de la trobada, el departament de Cultura i Ensenyament de Sentmenat ha ofert una visita guiada al nou equipament cultural de Cal Milionari, on els assistents han pogut conèixer l’exposició permanent i les finalitats del nou espai.