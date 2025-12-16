La nova escola de Sentmenat, el curs 2026-27

El barri de Can Baixeres de Sentmenat va acollir el març passat l'acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici de l’anhelada Escola Les Filadores. El centre d'educació infantil i primària va néixer el curs 2021-22 compartint espai amb l’Escola Can Sorts. Unes instal·lacions que ara restaran alumnat i professors, traslladats al nou indret. Aviat, una part important es podrà independitzar, en un lloc de més de 2.500 metres quadrats. El projecte, llargament reivindicat per la societat local, comença a fer-se realitat: l'objectiu és completar el trenca-closques el curs 2026-27. "Estem molt satisfetes i molt il·lusionades perquè veiem que s'està fent realitat. Més que mai, poder trepitjar les obres i comprovar com evolucionen és molt esperançador. Tenim moltes ganes de fer el trasllat, malgrat que encara no hi ha data oficial", expliquen des de l'equip directiu del centre. El pas endavant permetrà millorar les condicions que tenien fins ara, en un equipament que ja tenia les seves dinàmiques. "Sempre hi hem estat bé, però vols un espai propi i ara el tindrem. Hem estat ben acollides per l'altra escola, això ho hem de dir. Però canvia la perspectiva podent desenvolupar el teu propi camí", expressen les mateixes veus.
A finals de novembre, una comitiva institucional liderada per l'alcaldessa, Montse Rueda, va visitar les obres de la futura escola per conèixer de primera mà com avancen els treballs i descobrir com seran els nous espais educatius. "Fem les visites setmanals, però en aquesta va venir la futura direcció de l'escola i diferents membres de l'equip de govern i la plana tècnica d'administracions i constructora", explica al Diari. Durant la jornada, van aprofundir en la distribució dels futurs equipaments, les aules, les àrees comunes i les noves zones pensades per oferir un entorn d’aprenentatge més ampli, modern i acollidor. "Som dins de termini. A l'estiu, haurien de finalitzar les obres i que el pròxim curs tinguem nova escola. Ho prepararem tot perquè així sigui", proclama. Amb tot, es contemplaran altres opcions per si hi hagués imprevistos. "Tindrem pla B, amb aules preparades a Can Sorts. No hi haurà trasllat fins a garantir que és segur. Mentre hi hagi obres, no hi pot haver nens. Cal minimitzar riscos", reitera.
Quan les autoritats, com la consellera Esther Niubó, van col·locar la primera pedra al costat de Rueda, es va parlar d'uns vint mesos de treballs. La voluntat, però, era escurçar terminis després de la llarga espera. En una entrevista al Diari, admetia que s'havia actuat en el passat amb certa precipitació, que podia generar frustració en la comunitat educativa sentmenatenca. "La ciutadania no sap els temps de l'administració. Hem de ser curosos. Vam posar nom a un equipament docent, un espai dins d'una altra escola, quan encara no hi havia diners ni s'havia començat el projecte", exposava. La construcció es va desencallar a través d'una inversió una mica per sobre dels set milions d'euros -inicialment, un pressupost al voltant dels cinc- i es duu a terme en dues fases ja en marxa. La previsió era començar les obres l'estiu de l'any passat, però les tasques administratives i burocràtiques van endarrerir els terminis.
En total, hi haurà una superfície urbanitzada de pati de 5.721 metres quadrats. Més enllà de la inversió de la Generalitat, l'Ajuntament haurà de fer-se càrrec d'una sèrie de reformes per complir els requisits dels Bombers en el carrer de pujada i la zona verda a l'exterior de les instal·lacions. Actualment, Les Filadores té gairebé una vuitantena d'estudiants matriculats dels tres cursos del segon cicle d’educació infantil i primer d’educació primària. Alumnat que podrà estrenar la segona escola pública de Sentmenat, una demanda històrica que cada cop està més a prop.