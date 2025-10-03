Polinyà i Sentmenat reclamen millores en els autobusos

Millores en la mobilitat entre municipis al Vallès. És la llarga reivindicació recurrent en diferents localitatats. Aquesta setmana, l’alcalde de Polinyà, Javier Silva, i l’alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda, s’han reunit amb representants de Sagalés, l’empresa concessionària del transport interurbà de viatgers al territori.
L’augment de les freqüències de pas, una de les queixes més repetides per la ciutadania, ha estat un dels temes tractats durant la trobada. Aquesta mesura, però, no és una decisió que pugui prendre Sagalés, sinó que depèn de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, des dels ajuntaments s’ha fet arribar la petició al govern català en repetides ocasions i, finalment, s’ha comunicat la previsió de l’augment de la línia e-10 -la que comunica amb Barcelona-. Segons han explicat fonts municipals, ara mateix, tots dos consistoris resten a l’espera de la confirmació definitiva per part de la conselleria.
També han parlat sobre la necessitat d’adaptar alguns horaris a les entrades i sortides dels centres educatius, proposta que es tractarà conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans. Finalment, s’han reclamat solucions a altres queixes que, darrerament, han fet arribar els usuaris com la manca de puntualitat, els problemes de funcionament en l’aire condicionat i en l’obertura de la rampa o la importància que els vehicles s’aturin correctament a les parades.