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Cerdanyola del Vallès

Un incendi al CReSA de la UAB obliga a activar 15 dotacions dels Bombers

L'avís ha tingut lloc al voltant de les 15:20 h

  • Incendi al CReSA de Bellaterra -
Publicat el 17 de juny de 2026 a les 15:40
Actualitzat el 17 de juny de 2026 a les 16:23

Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat d'urgència per un incendi al Centre d'investigació en Sanitat Animal (CReSA) del campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Concretament, el succés té lloc al carrer de l'Hospital de Cerdanyola del Vallès. L'avís ha arribat al voltant de les 15:20 h, i el cos de rescat hi treballa amb una quinzena de dotacions. L'edifici està completament evacuat i no consten persones ferides.

Segons les primeres informacions, el foc hauria començat a l'exterior, en una caseta adossada en la zona d'animals, i s'ha traslladat a una part de l'interior de l'edifici, on hi ha els laboratoris. La segona planta presentava danys importants. El personal de l'edifici s'havia autoevacuat quan els bombers han arribat. L'incident ha generat una densa columna de fum. Diversos usuaris a les xarxes socials han alertat de l'escena, que es podia veure des de l'AP-7 i la C-58.  

Estem treballant per ampliar la informació...

  • Incendi al CReSA de Bellaterra
  • Incendi al CReSA de Bellaterra
  • Incendi al CReSA de Bellaterra
  • Incendi al CReSA de Bellaterra
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