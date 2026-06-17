Un incendi al CReSA de la UAB obliga a activar 15 dotacions dels Bombers

Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat d'urgència per un incendi al Centre d'investigació en Sanitat Animal (CReSA) del campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Concretament, el succés té lloc al carrer de l'Hospital de Cerdanyola del Vallès. L'avís ha arribat al voltant de les 15:20 h, i el cos de rescat hi treballa amb una quinzena de dotacions. L'edifici està completament evacuat i no consten persones ferides.\r\n\r\nSegons les primeres informacions, el foc hauria començat a l'exterior, en una caseta adossada en la zona d'animals, i s'ha traslladat a una part de l'interior de l'edifici, on hi ha els laboratoris. La segona planta presentava danys importants. El personal de l'edifici s'havia autoevacuat quan els bombers han arribat. L'incident ha generat una densa columna de fum. Diversos usuaris a les xarxes socials han alertat de l'escena, que es podia veure des de l'AP-7 i la C-58. \r\n\r\n\r\nContinuem treballant amb 15 dotacions a l'incendi d'uns laboratoris del complex de la UAB. El foc ha afectat inicialment una caseta adossada exterior i s'ha propagat a l'interior d'uns laboratoris. A la nostra arribada, el personal de l'edifici s'havia autoevacuat.#bomberscat\r\n— Bombers (@bomberscat) June 17, 2026\r\n\r\n\r\nEstem treballant per ampliar la informació...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi al CReSA de Bellaterra\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi al CReSA de Bellaterra\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi al CReSA de Bellaterra\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi al CReSA de Bellaterra\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n