Cucs de seda i molt d'enginy: alumnes del Sant Nicolau guanyen un premi català d'innovació educativa

Com es pot millorar la llum d'una biblioteca escolar? A l'Escola Sant Nicolau de Sabadell, la resposta ha combinat art, tecnologia, sostenibilitat i fins i tot la col·laboració de cucs de seda. El projecte Som ecodissenyadors, desenvolupat per l'alumnat de 6è de Primària, ha estat guardonat amb el premi d'Art i Creativitat dels mSchools Awards 2026, un reconeixement educatiu destacat a Catalunya. El premi es va lliurar dissabte passat durant la Gran Final, celebrada a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, en una jornada que va reunir projectes innovadors d'arreu del país.
D'on va sortir la idea?
La iniciativa va sorgir d'una necessitat concreta del centre: millorar la il·luminació de la biblioteca. A partir d'aquest repte real, els alumnes van emprendre un procés de recerca, experimentació i disseny per crear unes làmpades específicament pensades per a aquest espai.
El projecte s'ha desenvolupat seguint la metodologia STEAM, que integra ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Els estudiants es van inspirar en el treball de la bioarquitecta Neri Oxman i van combinar coneixements de geometria, biologia, programació i disseny 3D per desenvolupar un objecte funcional, sostenible i atractiu des del punt de vista estètic. Per fer-ho possible, van utilitzar eines digitals com Tinkercad per al disseny tridimensional i la placa Micro per programar els sistemes d'il·luminació LED incorporats a les peces.
Cucs de seda convertits en cocreadors
Un dels aspectes més singulars del projecte ha estat la participació de cucs de seda en la creació de les estructures de les làmpades. Seguint plantejaments de biofabricació inspirats en el treball d'Oxman, els alumnes van utilitzar els fils de seda produïts pels cucs per completar part de l'estructura dels prototips, convertint els animals en autèntics cocreadors del producte final.
Més enllà dels aprenentatges tècnics, el projecte també ha convidat els alumnes a reflexionar sobre la relació entre les persones i la natura. Inspirant-se en les idees de la filòsofa Donna Haraway, els estudiants han debatut sobre la responsabilitat que comporta transformar l'entorn i sobre la possibilitat de col·laborar amb la natura per desenvolupar solucions més sostenibles.