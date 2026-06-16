Dra. Nélida Grande: "La medicina estètica actual busca naturalitat i regeneració"

La Dra. Nélida Grande és especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica amb més de vint anys d’experiència. Des de 1994 ha desenvolupat la seva trajectòria al Centre Mèdic Teknon i actualment dirigeix la Unitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora de la Clínica Nélida Grande. En aquesta entrevista parla sobre les tendències actuals, la importància de la naturalitat i el paper creixent de la medicina regenerativa.
Quines són les principals tendències en medicina estètica actualment?
La tendència dominant és la medicina regenerativa i la recerca de resultats naturals. Es prioritza millorar la qualitat de la pell, corregir taques i harmonitzar volums sense exageracions. S’utilitzen tècniques amb àcid hialurònic, bioestimuladors o fins i tot recursos del mateix organisme, com la sang o la grassa, per estimular col·lagen i rejovenir la pell.
Ha canviat el perfil dels pacients?
El perfil continua sent majoritàriament de persones d’entre 35 i 60 anys, tot i que també hi ha pacients més joves. El que sí que ha canviat és l’exigència: ara busquen naturalitat i resultats subtils, evitant qualsevol aspecte artificial.
Quins tractaments són els més sol·licitats?
Els més sol·licitats són els neuromoduladors per a les arrugues del terç superior, els tractaments per a taques i la bio estimulació cutània. També creix la demanda de petits retocs de llavis o pòmuls, sempre de manera molt discreta.
Quin paper juga la cirurgia plàstica dins la medicina estètica actual?
La cirurgia plàstica també ha evolucionat cap a aquesta filosofia de naturalitat. Avui s’aposta per tècniques mínimament invasives com el lífting de ràpida recuperació, rinoplàsties més precises o liposuccions d’alta definició. Intervencions com la cirurgia mamària, la blefaroplàstia o la remodelació corporal continuen sent molt demanades, però amb un enfocament molt més respectuós amb les proporcions naturals.
Per què es parla tant de “resultats naturals”?
Perquè els pacients ja no volen canvis exagerats. La clau és començar de manera progressiva i personalitzada, aconseguint una millora global de la pell i dels volums sense perdre l’expressió natural del rostre.
Quin impacte tenen les xarxes socials?
Les xarxes han creat expectatives poc realistes, sovint basades en filtres. Això genera pors inicials, però a la consulta s’explica que aquests resultats no són reals i que l’objectiu és una millora progressiva i natural.
Quina importància té la valoració personalitzada?
És fonamental. Cada pacient necessita un diagnòstic individualitzat de la pell, els volums i els hàbits de vida. Només així es pot establir un pla de tractament adequat i segur.
Quins avenços tecnològics han revolucionat el sector?
La introducció de làsers (CO2, IPL), els sistemes d’estimulació de col·lagen i dispositius de tensat cutani han permès tractaments menys invasius i més efectius, amb recuperacions molt més ràpides.
Hi ha una edat ideal per començar?
Entre els 25 i 30 anys comença el procés d’envelliment cel·lular, i és un bon moment per iniciar cures preventives: hidratació, protecció solar i tractaments suaus de manteniment.
Què recomana abans de l’estiu o en períodes d’estrès?
Es recomana una bona higiene facial, hidratació intensa i tractaments de bioestimulació. També és essencial una rutina cosmètica amb vitamina C, retinol i fotoprotecció estricta.
Quin és el missatge clau per als pacients?
La constància i l’estil de vida són essencials: alimentació saludable, esport, no fumar i bons hàbits de cura de la pell són tan importants com els tractaments mèdics.