Setmana de màxims als hotels de Sabadell

La coincidència de diversos multitudinaris al llarg de la setmana passada han permès a diversos hotels de la ciutat penjar el cartell de complet.
La visita del papa Lleó XIV a Barcelona, el Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya i altres celebracions privades han impulsat l’ocupació fins a xifres molt elevades. “Ha sigut una de les millors setmanes de l’hotel”, apunta Daniel Garcia, director de l’Hotel Holiday Inn Express & Suites, a Sant Pau de Riu-sec, que atribueix part dels bons resultats a l’efecte rebot de la visita del papa. “Tota la setmana hem estat per sobre del 90% d’ocupació”.
En la mateixa línia s’expressen des del Gran Hotel Verdi, a l’avinguda de Francesc Macià, apuntant que, si bé és cert que “directament” la visita del papa no s’ha notat directament, sí que ho ha estat de manera indirecta. “Quan a Barcelona està ple, com ha passat, rebem clients”, apunta Adrià García, director de l’establiment hoteler.
El ‘gran circ’ de la Fórmula 1 també s’ha deixat notar a Sabadell, amb prop d’una desena de treballadors vinculats a l’Scuderia Ferrari, a més dels ja habituals seguidors francesos. Al sud de la ciutat, a Sant Pau de Riu-sec durant el cap de setmana, l’establiment ha registrat preus mitjans d’entre 190 i 200 euros per habitació. Francesos, britànics i visitants de la resta de l’Estat han estat les nacionalitats predominants
Casament multitudinari
A més dels esdeveniments mundials celebrats a Barcelona i Montmeló, el Gran Hotel Verdi ha sigut, també –un 40% de les habitacions– l’allotjament de familiars i amics d’una parella d’origen hindú, resident als Estats Units, que ha celebrat el seu casament en una població propera a Sabadell: “Han vingut d’arreu del món, fins i tot d’Austràlia. Per als americans, Sabadell és una extensió de Barcelona, com un barri. Ells estan acostumats a llargues distàncies al seu país i estar a tocar de Barcelona no els hi és un inconvenient”, explica el director de l’hotel sabadellenc del grup Catalonia Adrià García.