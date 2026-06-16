Congelada la prova pilot dels Mossos als centres educatius que havia d'arribar a Sabadell

La prova pilot impulsada per la Generalitat per incorporar agents dels Mossos d'Esquadra en centres educatius es troba actualment en "via de paràlisi". Així ho ha assegurat aquest dimarts la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha admès que el projecte difícilment tirarà endavant a curt termini després de la polèmica de les darreres setmanes en el món educatiu. La decisió afecta directament Sabadell. L'Institut Escola Joan Sallarès i Pla era un dels centres educatius seleccionats per participar en la prova. La notícia va generar rebombori entre part de la comunitat educativa i va motivar una mobilització davant del mateix centre.
En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Parlon ha explicat que ara caldrà veure "si es pot reprendre en un futur quan se solucioni el conflicte". Segons la consellera, la iniciativa "va aflorar en un moment totalment inoportú", fet que ha convertit en "inviable" el seu desplegament. Tot i això, ha defensat que el projecte tenia sentit perquè plantejava el paper dels agents com a figures de suport en la resolució de conflictes i la millora de la convivència.
La meitat dels centres van dir que 'no'
Dels 14 centres previstos inicialment, només la meitat havien mantingut la voluntat de participar-hi. El Sallarès i Pla continuava interessat a formar-ne part. Ara, el projecte queda congelat, tot i que el Departament d'Interior no tanca la porta a recuperar-lo en el futur si es genera un clima més favorable.
Quan va presentar-se la iniciativa, la consellera d'Educació, Esther Niubó, va remarcar que es tractava d’una prova estrictament delimitada i amb garanties: “Ningú anirà uniformat ni armat i no entraran a les aules”, va assegurar. Tot insistint que la iniciativa s’emmarcava en una “visió educativa i restaurativa” per donar suport als equips docents i respondre a situacions concretes de convivència als centres.