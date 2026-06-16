Interior rectifica: la prova pilot amb Mossos en centres educatius segueix en marxa, també a Sabadell

El Departament d'Interior ha rectificat aquest dimarts les declaracions de la consellera Núria Parlon sobre la prova pilot que incorpora agents dels Mossos d'Esquadra en centres educatius. La titular d'Interior ha assegurat a Catalunya Ràdio que el projecte es trobava en "via de paràlisi", que quedava aturat i que caldria estudiar si es podia reprendre en el futur. Unes hores després, el mateix departament ha matisat les paraules de Parlon i ha aclarit que la iniciativa continua activa.
Fonts d'Interior han afirmat que les paraules de Parlon han estat "descontextualitzades" i han remarcat que la prova pilot segueix endavant "amb els canvis que es van fer inicialment". Això implica que no s'incorporaran nous centres educatius al projecte fins que no es disposi d'una avaluació completa dels resultats.
D'aquesta manera, l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, que havia mantingut la voluntat de participar en la iniciativa, continua formant part de la prova impulsada per la Generalitat. Segons ha explicat Interior, les conclusions de l'experiència pilot no arribaran fins al primer trimestre del 2027. Serà aleshores quan el Govern decidirà si manté, modifica o amplia el programa a altres centres educatius.
De 14 centres a 7
La prova pilot es va donar a conèixer el mes d'abril amb la participació prevista de 14 centres educatius. La iniciativa plantejava que agents dels Mossos actuessin com a figures de suport en la resolució de conflictes i la millora de la convivència als centres, sense uniforme, sense armes i sense intervenir dins de les aules. L'anunci va provocar un fort rebuig entre part de la comunitat educativa. A Sabadell, la notícia va motivar una concentració de protesta davant de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla.
A principis de maig, però, la consellera Esther Niubó va confirmar que la prova passava de 14 a 7 centres perquè alguns havien decidit no formar-ne part. Ara, Interior assegura que aquests set centres decidits a participar-hi continuen formant part d'aquest pilot.