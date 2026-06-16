La Generalitat dona el vistiplau definitiu a la transformació de la plaça del Gas

La Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament aquest dimarts una modificació de planejament que farà possible la implantació del Sabadell Centre de Cultura a la plaça del Gas. La Comissió territorial d'urbanisme de l'Arc Metropolità ha validat els canvis que ha previst l'Ajuntament de Sabadell per adaptar la planificació urbanística als nous usos tant de l'antic Museu del Gas com la Casa Grau.
En aquests moments s'estan fent obres d'adequació de l'antic museu, que serà la seu del Museu d'Història i la tercera planta estarà dedicada als vestits de la Fundació Antoni de Montpalau, i s'està elaborant els projectes museològic i museogràfic que definiran com serà el Sabadell Centre de Cultura. A banda, la Fundació Banc Sabadell donarà cinc milions d'euros a la ciutat per rehabilitar i adequar la casa Grau, per incloure-la al projecte juntament amb la casa Calvó, que és al seu costat, i allà hi haurà el Museu d'Art i s'hi podran exposar obres de la fundació.
Segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquesta operació té valor per "l’interès públic de la implantació del nou museu, que a més de millorar l’oferta cultural de la ciutat creant un pol d’atracció a la plaça del Gas, dinamitzarà l’entorn urbà amb la recuperació d’un edifici protegit en desús". El canvi en el planejament vigent, afegeix, "conjuga cultura, serveis i qualitat de l’espai públic, i per tant millora la qualitat de vida dels veïns i veïnes, que és l’objectiu fonamental de l’acció pública".
La modificació de planejament aprovada ajusta la delimitació actual del sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública per adequar-la a les necessitats del Centre de Cultura, que tindrà seu a la Casa Grau, l'edifici annex i l'antic Museu del Gas, que comptaran amb el Museu d'Art i el Museu d'Història, a part d'un espai dedicat a la col·lecció de vestits de la Fundació Antoni de Montpalau. Més endavant, també al vapor Pissit del carrer d'Alemanya. També es canvia l'ús principal que tenien assignat, passant de l’administratiu al cultural, i es mantenen els usos compatibles i complementaris.
Per la seva part, el tinent d'alcaldessa Adrián Hernández destaca que "quan el procés acabi tindrem una rehabilitació d'un edifici patrimonial en desús amb una inversió milionària pagada per un privat, en aquest cas la Fundació Banc Sabadell". I afegeix que "ens hem d'imaginar la futura plaça del Gas amb una millora de l'espai públic i dos edificis en el que serà un pol cultural de primer nivell de caràcter no només municipal sinó supramunicipal. És un projecte engrescador, de pol de ciutat, que tancarà un gran debat sobre els museus de la ciutat".