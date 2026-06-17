FOTOS | La funerària Torra celebra l'inici de les obres del nou tanatori a Gràcia

La funerària Torra ha celebrat aquest dimecres l'acte de primera pedra de la construcció del tanatori de què disposarà al carrer de Raimon Casellas, 134, al barri de Gràcia (polígon Sud-oest de Sabadell). L'esdeveniment ha comptat amb la participació dels consellers delegats de l'empresa, Xavier Pons i Alejandra Izard, així com representants de la companyia, l'empresa constructora (Constructora del Cardoner) i el despatx d'arquitectes porta el projecte, el sabadellenc Next Arquitectura. La previsió és que les obres acabin a finals de l'any que ve i l'obertura de l'equipament es pugui fer a principis de 2028, un cop instal·lat tot el mobiliari. En la construcció, la companyia preveu destinar uns 6,5 milions d'euros.
L'edifici comptarà amb 10 sales de vetlla i els seus impulsors destaquen que aportarà una major comoditat i més serveis en comparació amb les instal·lacions municipals que gestiona actualment al tanatori de Sabadell, situat a la ronda d'Orient. La vetlla serà més íntima i privada, ja que hi haurà diferents zones de recolliment i trobada. Tanmateix, cada sala disposarà de bany propi. La llum natural i la presència de zones enjardinades serà una constant en el projecte. Respecte a les sales de cerimònies, n'hi haurà dues, una interior i una exterior, que permetran adaptar-se a diferents tipus de comiat. Hi haurà 80 places d'aparcament de pagament, entre les quals quatre amb càrrega per a vehicles elèctrics i quatre adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Entre altres serveis, es disposarà d'expositor de flors, sala de vending, zona de jocs i sala de lactància.
Alejandra Izard ha destacat la importància que suposa per a les dues famílies que encapçalen la companyia iniciar aquest projecte. "Serà un edifici per estar al costat de les famílies, acompanyar, donar suport, respecte i proximitat", ha dit. Torra situa el nou emplaçament com a resposta a una "realitat que ha evolucionat" perquè "les famílies necessiten espais més íntims, confortables i humans". Tanmateix. Xavier Pons ha remarcat la voluntat de construir un equipament des de zero com a compromís de futur amb la ciutat, independentment del què passi quan acabi la concessió del tanatori municipal (el 31 de desembre de 2027) que ara gestiona aquesta empresa. Alhora, el nou edifici també permetrà fer un salt endavant en matèria de sostenibilitat, ja que comptarà amb elements com energia solar fotovoltaica i dipòsit d'aigües pluvials que permetrà regar la jardineria de l'entorn.
Durant l'acte s'ha dipositat una càpsula del temps que quedarà integrada a l'obra i conté elements com una senyera, una còpia d'una factura de 1950 –any de fundació de l'empresa–, una moneda de dos euros, imatges històriques de la companyia i un exemplar del Diari de Sabadell de dimarts, 16 de juny de 2026.