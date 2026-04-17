Campanya especial per prevenir els incendis a Sabadell aquest estiu

Les campanyes de prevenció d'incendis comencen a arribar a les ciutats, coincidint amb l'entrada de la primavera, fa poc més d'un mes. L'Ajuntament de Sabadell ha anunciat que intensificarà el manteniment i la neteja dels espais del rodal durant aquests dies per reduir el risc d’incendis forestals de cara a l’estiu. La inversió en el manteniment de camins ha incrementat més d'un 100% respecte a l'any passat, en passar dels 10.000 als 22.500 euros anuals. Amb aquests diners, es preveu actuar en més de 20 quilòmetres amb treballs de desbrossada de marges, anivellament del terreny i millora dels sistemes de drenatge. L’objectiu, mantenir els itineraris en un estat òptim per als serveis d’emergència i garantir que puguin transitar de manera segura.
Les actuacions preventives es van fent durant tot l'any, però a mesura que arriba la calor se n'executen cada vegada més. A part, la pluja dels darrers mesos ha fet créixer la vegetació notablement i és necessari fer una intervenció exhaustiva de millora de l'estat de les zones boscoses. Aquestes actuacions ja s’han iniciat, prioritzant especialment els trams que formen part de la xarxa bàsica de prevenció d’incendi, com el camí de Can Vilar, el de la Torre del Canonge i la Serra de Sant Iscle. Des de l'Ajuntament, però, recorden que Sabadell és un dels municipis considerats zona infectada d’alt risc per la pesta porcina africana i continua prohibit l’accés al medi natural. Tot i això, els treballs de manteniment preventius compleixen la normativa marcada per la Generalitat de Catalunya.
Una oportunitat per als aturats
Les persones que formen part dels programes d’ocupació de l’especialitat de Jardineria i de Recuperació d’Espais Naturals del Vapor Llonch estan acomplint tasques de jardineria a l’entorn de Castellarnau. A banda, també han fet treballs de desbrossada de praderes i camins i el manteniment general d’arbustives o plantes, entre altres, a diversos punts de la ciutat. Pel que fa a la Recuperació d’Espais Naturals, s’ha intervingut també al Bosc de la Salut amb el desbrancatge i apilament de troncs tombats pel vent, i la retirada d’arbres morts o malalts, i amb una poda baixa d’arbustives. En paral·lel, el consistori impulsa el manteniment del rodal mitjançant la col·laboració del centre especial de treball CIPO, amb diversos equips fent tasques de neteja, manteniment del mobiliari i la senyalització, i molt més.