"L’extrema dreta és un moviment mundial ben organitzat"

El concepte de l’extrema dreta com a un “moviment mundial ben organitzat” és una de les tesis principals de la xerrada celebrada aquesta tarda per Joan Albert Vicens a a l’auditori Mn. Joan Nonell sobre el fenomen de les dretes radicals contemporànies. El filòsof va defensar que partits que sovint es perceben com a realitats estrictament locals formen part, en realitat, d’un corrent internacional que comparteix “moltes idees”, “unes referències semblants” i una mateixa inspiració política.
Durant la seva intervenció, Vicens va explicar que el llibre aborda els principals temes presents en els discursos de l’extrema dreta: “el poble contra les elits”, “la sobirania nacional”... Segons l’autor, “qualsevol partit d’extrema dreta dels que hi ha a Europa coincidiria amb aquestes idees”.
L’autor va explicar el mètode utilitzat per estructurar el llibre. Cada capítol “arrenca amb allò que diria un simpatitzant de l’extrema dreta sobre aquestes qüestionss”. A partir d’aquí, els autors analitzen els programes polítics, estudien les seves propostes i examinen què passa quan aquestes formacions arriben al poder. “Ens hem revisat els programes de pràcticament tots els partits de l’extrema dreta que tenen importància al món”, va explicar. “Veiem que coincideixen fonamentalment”, conclou.
Una altra de les idees centrals de la conferència va ser la necessitat de contrastar els discursos polítics amb dades verificables. “Si no intentem anar amb els fets, s’han d’objectivar algunes de les qüestions sobre les quals l’extrema dreta intenta imposar el seu relat i llavors no ens aclarim”, va afirmar.
Culpar a l’immigrant
Vicens també va insistir que el llibre no parteix de la desqualificació dels votants de l’extrema dreta. “Partim primer del respecte absolut a les persones que avui se senten atretes pel missatge de l’extrema dreta”, va remarcar. De fet, va considerar que l’ascens d’aquestes formacions no es pot entendre sense tenir en compte problemes reals que afecten una part important de la població.
“Creixen les desigualtats. Estem en un món cada vegada més desigual”, va advertir. També va parlar de la precarietat laboral, les dificultats d’accés a l’habitatge, la incertesa davant els canvis tecnològics, el descrèdit de la classe política i la sensació que “els governs van passant i no n’hi ha cap que canviï radicalment la situació”.
En aquest context, segons va argumentar, prosperen els missatges simples. “La gent vol solucions clares, simples, definitives als problemes”, va afirmar. I és precisament aquí on, a parer seu, l’extrema dreta troba espai per créixer. “Quina és la idea que vertebra tots els discursos de l’extrema dreta?”, es va preguntar. La seva resposta va ser contundent: “L’immigrant és el principal culpable dels problemes que avui tenim. Aquesta és la idea que es repeteix d’una manera o d’una altra en els discursos d’extrema dreta d’arreu del món”. Per l’autor, aquesta narrativa el que fa és convertir la immigració en una explicació universal de totes les problemàtiques, una simplificació que “no permet comprendre la complexitat real dels reptes socials i polítics actuals”.