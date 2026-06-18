Cipo posa preu a la seva tasca: 15,3 milions d’euros de valor social

Cipo va generar durant el 2025 un impacte social i econòmic de 15,3 milions d'euros, segons el càlcul del seu Valor Social Integrat (VSI), una metodologia que permet quantificar no només l'activitat econòmica d'una organització, sinó també el valor que aporta a les persones, les famílies, les administracions públiques i el conjunt de la societat. L'anàlisi xifra en quasi 15,3 euros el valor generat per l'entitat durant l'últim exercici, un 9,22% més que l'any anterior. Les dades s'han donat a conèixer en el tradicional Sopar d’Empreses de Cipo, celebrat a l’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell en un acte que ha reunit representants institucionals, empreses col·laboradores i professionals del tercer sector. Una vetllada, enguany, centrada en la importància dels joves: "És molt important que el present que camina al futur conegui qui som i què fem a Cipo", expressa Jordi Garcia, gerent de l'entitat.
Més valor social
Segons l'estudi, per cada euro gestionat, Cipo genera 2,18 euros de valor social. La xifra s'eleva fins als 4,35 euros per cada euro públic gestionat. A més, l'entitat calcula que retorna a les administracions públiques 76 cèntims per cada euro rebut, a través d'impostos, cotitzacions, activitat econòmica i estalvis derivats de l'impacte social de la seva activitat. Del total del valor generat, 9,8 milions d'euros corresponen a l'activitat econòmica directa de l'entitat, vinculada als llocs de treball, salaris, compres, serveis i impostos. Els 5,4 milions restants provenen de l'impacte social que genera més enllà del mercat, com ara el suport a les famílies, l'acompanyament a les persones usuàries, la promoció de l'autonomia personal o l'estalvi que suposa per a les administracions públiques.
Les persones treballadores són el principal grup beneficiari d'aquest valor social, amb 5,4 milions d'euros generats. Les segueixen les administracions públiques, amb 5,1 milions, i les famílies i persones usuàries, amb 4,1 milions. També es genera valor per als clients privats, amb 1,47 milions d'euros, i per al conjunt de la societat, amb 1,28 milions. "Darrere d'aquestes xifres hi ha persones que guanyen autonomia, famílies que reben suport, llocs de treball amb sentit i recursos públics que es transformen en valor per al territori. Cipo no és una despesa, és una inversió social amb retorn", afirma el gerent de l'entitat, Jordi Garcia. L'acte també ha comptat amb la ponència d'Eloi Planes, president executiu de Fluidra.
Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa, ha aprofitat per destacar que entitats com Cipo són "orgull sabadellenc" i que tenen l'Ajuntament al seu costat. Ha lloat també el múscul que suma tota la xarxa d'entitats: "El pressupost conjunt, també amb el de l'Ajuntament, sumen 80 milions d'euros que es mobilitzen", exposa. De la seva banda, David Bonvehí, director general d'Economia Social i Solidària i cooperativisme de la Generalitat ha reconegut els esforços de Cipo. "S'ha fet molt camí, i encara queda camí a recórrer".
Més de 250 persones amb discapacitat ateses
L'impacte social de Cipo es reflecteix també en les persones que acompanya. Durant el 2025, l'entitat va atendre 252 persones amb discapacitat a través dels seus diferents serveis. D'aquestes, 111 van participar en el Centre Ocupacional, 98 formaven part del Centre Especial de Treball (CET), 32 residien a les llars residència i 11 van prendre part en el projecte d'orientació i inserció laboral Singulars, que va aconseguir cinc insercions en empreses ordinàries. Paral·lelament, Cipo compta amb una plantilla de 213 treballadors i treballadores, de les quals un centenar són persones amb discapacitat.
La inclusió laboral al CET de Cipo és especialment visible en serveis com el taller de manipulats, on 37 de les 40 persones treballadores tenen discapacitat, el servei de jardineria, amb 34 persones; l'Amanidor, amb 11; neteja, amb 10; i gestió de residus, amb 6. Actualment compta amb 210 socis, 260 clients —150 dels quals són fixos— i manté 18 contractes amb administracions públiques.
Algunes dades: el servei de bugaderia va rentar 49.000 quilos de roba, incloent-hi el vestuari utilitzat a la Cavalcada de Reis de Sabadell. El taller de manipulats va incrementar un 300% l'activitat realitzada per a l'empresa M. Pascual, amb més de 30.000 kits muntats i 30.000 cartells i díptics distribuïts. En l'àmbit mediambiental, Cipo va recollir 104.060 litres d'oli usat procedents de 18 municipis i de 13 establiments de restauració, a més de recuperar 113.656 quilos de càpsules de cafè en un servei que arriba a 41 municipis. Pel que fa a la restauració, L'Amanidor va elaborar i repartir 1.650 menús setmanals destinats a persones grans, llars residència i altres serveis de l'entitat, i va participar en esdeveniments de gran format com un càtering per a 400 persones al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona. Al mateix temps, el servei de jardineria va assumir el manteniment del nou parc de les Aigües, de set hectàrees, i va desbrossar 66 hectàrees a l'entorn del riu Ripoll.
Amb aquestes dades, Cipo reivindica el paper de les entitats de l'economia social com a generadores de valor compartit i posa de manifest que el seu impacte va molt més enllà dels resultats econòmics. La memòria del 2025 dibuixa una organització que transforma recursos en oportunitats laborals, suport a les famílies, autonomia personal i retorn social per al conjunt del territori.