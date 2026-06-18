ARA A PORTADA

Sabadell

L'alcalde de Terrassa denuncia haver rebut un missatge d'odi "repugnant" per part d'un sabadellenc

Jordi Ballart ho ha fet públic a les seves xarxes socials

  • L’alcalde, Jordi Ballart, durant l’entrevista amb el Diari que es publicarà aquest dissabte -
Publicat el 18 de juny de 2026 a les 15:44

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha denunciat públicament un missatge privat rebut a través de les xarxes socials que contenia insults, expressions homòfobes i desqualificacions polítiques. Ballart ha compartit una captura de pantalla del missatge al seu perfil de X, on un sabadellenc li ha dedicat un paràgraf ple d'insults. El text inclou expressions ofensives relacionades amb la seva orientació sexual, així com crítiques de caràcter ideològic i polític. En la publicació, l'alcalde assegura que es tracta "probablement d'un dels missatges privats més repugnants" que ha rebut mai. "Cap proposta. Cap argument. Només odi i insults", escriu.

Ballart explica que ha decidit fer públic el contingut perquè la ciutadania pugui veure "fins on són capaços d'arribar alguns". Malgrat l'atac rebut, l'alcalde afirma que "continuaré treballant per Terrassa. Ell ja s'ha retratat sol", conclou. La publicació ha generat nombroses reaccions de suport a les xarxes socials, on diversos usuaris han condemnat el to del missatge i han expressat solidaritat amb l'alcalde terrassenc.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades