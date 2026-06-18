L'alcalde de Terrassa denuncia haver rebut un missatge d'odi "repugnant" per part d'un sabadellenc

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha denunciat públicament un missatge privat rebut a través de les xarxes socials que contenia insults, expressions homòfobes i desqualificacions polítiques. Ballart ha compartit una captura de pantalla del missatge al seu perfil de X, on un sabadellenc li ha dedicat un paràgraf ple d'insults. El text inclou expressions ofensives relacionades amb la seva orientació sexual, així com crítiques de caràcter ideològic i polític. En la publicació, l'alcalde assegura que es tracta "probablement d'un dels missatges privats més repugnants" que ha rebut mai. "Cap proposta. Cap argument. Només odi i insults", escriu.\r\n\r\nBallart explica que ha decidit fer públic el contingut perquè la ciutadania pugui veure "fins on són capaços d'arribar alguns". Malgrat l'atac rebut, l'alcalde afirma que "continuaré treballant per Terrassa. Ell ja s'ha retratat sol", conclou. La publicació ha generat nombroses reaccions de suport a les xarxes socials, on diversos usuaris han condemnat el to del missatge i han expressat solidaritat amb l'alcalde terrassenc.\r\n\r\n\r\nAquest és, probablement, dels missatges privats més repugnants que he rebut mai.\r\n\r\nCap proposta. Cap argument. Només odi i insults.\r\n\r\nEl faig públic perquè tothom pugui veure fins on són capaços d'arribar alguns.\r\n\r\nJo continuaré treballant per Terrassa. Ell ja s'ha retratat sol. pic.twitter.com/Bnu26lw1FG\r\n— Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) June 17, 2026\r\n